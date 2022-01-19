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В Москве мужчина попытался изнасиловать женщину на улице при людях

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В Москве задержали приезжего, который дважды попытался изнасиловать женщин на юго-западе столицы. Об этом сообщается на сайте главка СК по Москве.

В начале января 21-летний Джамшед Салохов проследил за 43-летней москвичкой от станции метро «Новые Черемушки» и попытался изнасиловать ее прямо на улице. Женщине удалось отбиться от молодого человека. Москвичка обратилась в полицию, подозреваемого задержали на Одесской улице.

Выяснилось, что он причастен к еще одному нападению на сексуальной почве. Ранее он напал на 22-летнюю москвичку, проследив за ней от станции метро «Калужская». Тогда девушка тоже смогла убежать.

В настоящий момент правоохранительные органы проверяют причастность Салохова к другим нападениям на женщин на юго-западе столицы.

Ранее сообщалось, что в Москве, на северо-западе города, сотрудники полиции задержали насильника, который попытался добить свою жертву, выпавшую из окна четвертого этажа.

Инцидент произошел ночью, 7 декабря. Мужчина избил и изнасиловал девушку в квартире на четвертом этаже жилого дома, после чего жертва попыталась сбежать — она выпрыгнула из окна четвертого этажа, потеряла сознание, но выжила. После чего, насильник спустился на улицу, ударил жертву ножом и попытался скрыться.

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