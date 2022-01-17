В Красноярске подтвердили первые пять случаев заражения «омикроном»

В Красноярке за прошедшую неделю подтвердились первые случаи заражения новым вариантом COVID-19 «омикрон». Об этом сообщил в Telegram-канале руководитель управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев.

«У пятерых граждан, прилетевших в Красноярск из-за границы, выявлен новый штамм коронавируса «омикрон». Все необходимые противоэпидемические мероприятия, в том числе с кругом их контактов, проводятся в полном объеме», — пояснил Горяев в своей публикации.

В настоящий момент не уточняется, в каком состоянии находятся зараженные «омикроном».

Ранее россиянам рассказали об эффективности вакцин против «омикрона».

Также Центр имени Гамалеи изучает вариант создания вакцины на основе штаммов коронавирусной инфекции «дельта» и «омикрон».

16 января сообщалось, что в России зафиксировали еще 29 230 заболевших COVID-19 в 85 регионах. Из них 14,2% не имели клинических проявлений болезни. Полностью выздоровел 22 731 человек, зафиксировано 686 летальных исходов.