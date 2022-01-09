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Стали известны новогодние обещания россиян

«Известия»: в новом году россияне пообещали больше читать и общаться с близкими

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В преддверии 2022 года почти треть (30%) россиян пообещали себе заняться образованием и больше читать, а также чаще общаться с близкими (27%). Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные исследовательского центра портала Superjob.

Более четверти (26%) планируют устроить личную жизнь и заняться спортом (25%). Кроме того, 23% респондентов пообещали себе переехать и чаще уделять время хобби.

Также среди наиболее частых New Year's Resolutions — изучение иностранного языка, смена питания, отдых и отказ от вредных привычек.

Ничего не хотят менять в своей жизни с приходом 2022 года 6% участников опроса.

В комментарии изданию руководитель медико-психологического центра МАДО Марина Докучаева предупредила, что к переменам в жизни стоит подходить системно, что поможет избежать негативных последствий.

«Самая главная ошибка — подходить к переменам бессистемно. В итоге, когда все идет не по плану, появляется эффект неоправданных ожиданий. И мы разочаровываемся еще с большей силой, виня себя в неудаче», — пояснила она.

Недавний опрос СберСтрахования жизни и СберСтрахования показал, что каждый четвертый россиян (24%) планирует в 2022 году заняться инвестициями. Кроме того, 22% пообещали себе купить машину, хорошо встретить Новый год (19%), а 16% решили заняться снижением веса и перейти на правильное питание.

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