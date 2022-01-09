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В Алма-Ате открылись супермаркеты

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Павел Михеев/Reuters

Супермаркеты в Алма-Ата возобновляют работу по сокращенному графику. В настоящий момент доступны 28 филиалов супермаркетов сетей Magnum, «Тоймарт» и «Смолл», сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

В пресс-службе управления предпринимательства и инвестиций города сообщили, что продуктовые магазины будут работать с 09.00 до 18.00 в ближайшие два дня. Там отметили, что запасы продовольствия – в достаточном объеме, власти города приняли меры для обеспечения безопасности торговых сетей.

Сообщается, что 9 января Magnum откроет 40 магазинов, а 10 января планируется поэтапно возобновить работу всех производственных предприятий города, в первую очередь – пищевой промышленности.

Ранее сообщалось, что казахстанские силовики будут проводить «зачистки» мародеров и участников беспорядков в Алма-Ате в ночное время суток.

2 января в Казахстане начались массовые акции протеста. Это произошло после решения правительства повысить цены на газ с 60 до 120 тенге. Протестные акции быстро переросли в массовые беспорядки и столкновения с полицией.

4 января правительственная комиссия объявила о решении снизить цену на газ до 50 тенге. В ночь на 5 января казахстанский президент Касым-Жомарт Токаев объявил о введении на территории страны 180-дневного госрегулирования цен на топливо и продукты.

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Протесты в Казахстане
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