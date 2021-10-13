На Камчатке нашли потерявшегося в лесу двухлетнего ребенка

В Камчатском крае полицейские обнаружили в лесном массиве двухлетнего мальчика. Об этом сообщает информационное агентство «Камчатка» со ссылкой на региональное управление МВД.

Инцидент произошел в конце сентября в Елизовском районе края. Взрослые отвлеклись на несколько минут, этого времени ребенку хватило, чтобы убежать.

Поиском мальчика занялись сотрудники полиции, в том числе старший сержант Евгения Дремина и младший сержант Ксения Курденко, служащие в патрульно-постовой службе. Девушки пошли по дороге вдоль леса и спустя два часа нашли ребенка. Он брел в одном ботинке и плакал.

Руководство камчаткой полиции пообещало поощрить Дремину и Кудренко за спасение мальчика.

Ранее в американском штате Техас нашли в лесу трехлетнего Кристофер Рамирес, пропавшего на три дня. Ребенок был цел и невредим — только голоден и обезвожен.