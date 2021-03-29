«И тогда он начал харкать кровью»: как стреляли в Рейгана

Проклятие Текумсе

Рональд Рейган вступил в должность президента США 20 января 1981 года. Уже через несколько минут после инаугурации в Иране был освобождены 52 заложника, захваченные 444 днями ранее в результате нападения на американское посольство. А через два месяца Рейгана попытались убить в Вашингтоне.

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От рук убийц погибли четыре американских президента: Авраам Линкольн в 1865 году, Джеймс Гарфилд в 1881-м, Уильям Мак-Кинли в 1901-м и Джон Кеннеди в 1963-м. Во второй половине XX века были совершены покушения на жизнь Гарри Трумэна, Джеральда Форда, Рейгана. 40-й президент получил тяжелое ранение, но выжил – не в последнюю очередь благодаря везению, а также неплохой физической форме для 70-летнего мужчины: Рейган вел активный образ жизни, в юности играл в американский футбол и затем много снимался в кино.

Согласно легенде, именно на Рейгане прервалось проклятие Текумсе, которое умирающий индейский вождь произнес в 1813 году за нарушение белыми договора.

Каждый президент США, избранный в год, без остатка делящийся на 20, должен был погибнуть или умереть до окончания срока своих полномочий. Проклятие сработало в случае с Линкольном, Гарфилдом, Мак-Кинли, Уорреном Гардингом, Франклином Рузвельтом и Кеннеди, однако Рейган оказался сильнее индейских чар. Впрочем, в XIX веке его ранение стало бы смертельным.

Фанат Джоди Фостер

За покушением на Рейгана не стояли какие-либо экстремистские силы – убить президента вознамерился обыкновенный психопат. Известно, что за годы до нападения Джон Хинкли практиковался в обращении с оружием, принимал транквилизаторы и антидепрессанты. В 1976 году он плотно подсел на фильм «Таксист», главный герой которого (Роберт Де Ниро) планирует убийство кандидата в президенты.

Молодой человек посмотрел киноленту не менее полутора десятков раз. После этого у Хинкли развилось болезненное пристрастие к Джоди Фостер, которая сыграла девочку-проститутку. Он преследовал актрису, подсовывал под дверь стихи и записки, постоянно звонил ей.

Когда усилия по завоеванию внимания Фостер предсказуемо не завершились успехом, Хинкли задумал убить Рейгана, чтобы произвести на нее впечатление.

Он был уверен, что, прославившись на всю страну, сумеет заслужить расположение актрисы.

Выстрелы у отеля

30 марта 1981 года Рейган готовился произнести речь в отеле «Хилтон», расположенном в нескольких минутах езды от Белого дома. После выступления президент вышел из подъезда для особо важных гостей и направился к автомобилю. По левую сторону от главы государства кучковались репортеры, телеоператоры и простые зеваки. Не останавливаясь, Рейган обернулся и поднял руку, чтобы приветствовать собравшихся. В этот момент раздались выстрелы. Оказавшийся в толпе Хинкли в общей сложности шесть раз нажал на курок.

«Когда до машины оставалось примерно полтора метра, я услышал два быстрых выстрела – «бах, бах», а потом еще – «бах, бах, бах, бах», — вспоминал сотрудник Секретной службы Джерри Парр.

Хинкли не попал в Рейгана, но одна из выпущенных им пуль, срикошетив от автомобиля, вошла в левую подмышку президента, ударила в ребро и, скользнув по нему, ушла вверх, задев легкое. Остановилась она в 2,5 см от сердца.

Тяжелое ранение получил пресс-секретарь президента США Джеймс Брейди, ставший инвалидом. 4 августа 2014 года он скончался от последствий ранения – его смерть была признана убийством. Пули также попали в полицейского Томаса Делаханти и сотрудника Секретной службы Тимоти Маккарти. Им повезло больше.

Как развивались события дальше, хорошо видно на многочисленных фотографиях с места происшествия. Сразу несколько спецагентов навалились на Хинкли и полностью обездвижили преступника, в то время как остальные достали оружие и приготовились к отражению атаки. В свою очередь, Парр затолкнул Рейгана в машину и лег на него сверху.

Телевизионщикам удалось снять момент покушения. Так, на кинокадрах слышны крики: «Увозите его! Быстро, быстро! Увезти его!»

В машине Парр ощупал Рейгана, но не нашел никаких ранений. Президент лишь пожаловался на боль в груди: он думал, что сломал или повредил ребро, когда сотрудник охраны прикрывал его после покушения. По радиоволне сотрудникам Секретной службы ошибочно передали, что охраняемое лицо в порядке.

Агенты решили отправить Рейгана в Белый дом, но вдруг на вопрос о самочувствии он ответил: «Все нормально, но, кажется, у меня какое-то повреждение во рту».

«И тогда он начал харкать кровью, которая сильно пенилась. Я смотрел на него, а потом увидел, что губы президента стали серыми, а вокруг них появилась легкая голубая каемка. Тогда я быстро принял решение – везти его в больницу, и он согласился», — рассказывал Парр.

Автомобиль рванул в ближайший госпиталь при Университете Джорджа Вашингтона.

Шутки президента

Считается, что это молниеносно принятое решение и спасло жизнь президента. В больнице президент вел себя так, как будто с ним ничего не случилось. Не зная, что из-за внутреннего кровотечения он потерял почти 1,5 л крови, Рейган самостоятельно прошел в палату для оказания экстренной медпомощи и уже там потерял сознание. После осмотра было найдено пулевое отверстие. Хирурги оперировали главу государства два часа.

После извлечения пули его жизнь была уже вне опасности.

«Сам факт покушения вызвал в стране волну симпатий и сочувствия к президенту, — вспоминал посол СССР в Вашингтоне Анатолий Добрынин. – Ранение оказалось более серьезным, чем сообщалось общественности. Хорошо, что его не повезли в военный госпиталь, где обычно лечат президентов, который находился довольно далеко от места покушения и куда президент мог и не доехать. Ему здорово повезло, что ближайший гражданский госпиталь оказался одним из немногих, который располагал первоклассной службой реанимации. Когда Рейгана привезли в госпиталь, он потерял сознание и наступило опасное состояние шока, серьезно затруднившего дыхание. Лишь экстренное вмешательство высококвалифицированных специалистов помогло предотвратить возможную трагедию».

Позднее журналисты прознали, что уже лежа на операционном столе Рейган много шутил.

В частности, он выразил надежду, что все врачи являются республиканцами по политическим взглядам. Американцам очень понравился позитивный настрой президента в момент смертельной опасности. Отныне многие граждане США начали различать человека и его политику. Не в последнюю очередь благодаря этому Рейган стал одним из самых популярных президентов в истории страны.

Он довольно быстро пошел на поправку. Уже 25 апреля 1981-го Рейган передал сразу два письма Леониду Брежневу. Одно из них он написал сам от руки, желая «лично поделиться некоторыми своими мыслями с советским руководителем».

Дальнейшая судьба Хинкли

На судебном процессе в 1982 году Хинкли предъявили обвинения по 13 пунктам. Он был признан невменяемым и отправлен на лечение в психиатрическую больницу. Вскоре после суда Хинкли написал, что

покушение было «величайшим признанием в любви в мировой истории» и выражал сожаление, что Фостер отвергла его чувства.

С 1999 года ему разрешили под наблюдением покидать лечебницу для встреч с родственниками (в 2000-м уличили в проносе на территорию больницы новых материалов о Фостер), а в 2003-м режим его содержания еще более смягчили. Во время пребывания за стенами госпиталя он был обязан воздерживаться от общения с журналистами, за его передвижениями периодически следили агенты Секретной службы США.

В 2013 году Хинкли позволили жить со своей 90-летней матерью и даже водить машину – на расстоянии до 50 км от дома самостоятельно и до 80 км – под присмотром. Наконец, в июле 2014 года федеральный судья вынес решение о том, что 61-летний Джон Хинкли более не представляет опасности для себя или для общества и может постоянно проживать в доме своей матери в Уильямсбурге, штат Вирджиния.

Несостоявшееся покушение на Рейгана в СССР

Еще одно покушение на Рейгана готовилось в ходе его визита в Москву в 1988 году. Как поведал в своей книге «От Лубянки до Кремля» генерал-майор КГБ в отставке Валерий Величко, его должен был совершить аккредитованный Белым домом журналист, в прошлом – член террористической организации «Красные бригады», которому заплатили хорошие деньги. По мнению Величко, «кое-кому в США» тогда очень хотелось, чтобы Рейган погиб в СССР – это была бы «прекрасная антисоветская пропагандистская акция».

За несколько дней до прибытия американского президента о предстоящем покушении сотрудникам КГБ сообщила советская разведка. Было известно только, что рост злодея составляет 193 см, и он прилетает в составе пресс-пула примерно за 40 минут до начала всех мероприятий. Времени для вычисления преступника не оставалось, и тогда спецгруппа во главе с Величко решила постоянно перетасовывать состав журналистов, — а Рейган должен был посетить много мест. Неоднократное пребывание одних и тех же лиц рядом с президентом США исключалось. В итоге террорист так и не смог спланировать свою акцию, поскольку не знал, в какой локации окажется в следующий раз.

В последний день пребывания Рейгана в СССР, когда его кортеж уже отправился во Внуково-2 для перелета в США, группе Величко наконец передали данные преступника.

«Наш террорист стоит в первом ряду на подвижном подиуме, расположенном прямо у трапа самолета. Это в полутора метрах от места прощания семейства Рейганов, вероятно, с провожающим их Громыко. До сих пор нет ясности, каким именно образом этот человек собирался совершить покушение. Привлеченные для помощи альфовцы уже без всякой конспирации берут его в жесткий блок. С четырех сторон прижали его своими широкими плечами и бедрами. На его интеллигентные ручки легли мощные длани со сбитыми на тренировках костяшками. Он попытался как-то отреагировать, но даже пошевелить головой не смог. До сих пор помню глаза потенциального террориста, крупные капли пота, катящиеся по его физиономии. Не удержавшись, встретившись с ним глазами, я ему потихоньку показал кулак. Было не до конспирации», — резюмировал Величко.

В последние годы жизни Рейган страдал болезнью Альцгеймера. Он скончался 5 июня 2004 года.