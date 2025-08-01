У Джастина Тимберлейка нашли болезнь Лайма: чем она опасна и кто из звезд ею страдал

Джастин Тимберлейк рассказал, что у него болезнь Лайма. Чем это опасно?

Поп-звезда нулевых Джастин Тимберлейк рассказал, что ему диагностировали болезнь Лайма. Заболевание, вызванное укусом клеща, постоянно фигурирует в новостях: два года назад о нем рассказывала супермодель Белла Хадид, а в 2020 году из-за этой болезни со сцены пропал Джастин Бибер. Как обнаружить заболевание, чем оно опасно, есть ли риск заболеть в России и кто из звезд перенес болезнь Лайма — в материале «Газеты.Ru».

Что рассказал о своей болезни Джастин Тимберлейк

Американский певец и звезда нулевых Джастин Тимберлейк заразился болезнью Лайма. Об этом он сообщил в соцсетях в посте, приуроченном к окончанию мирового концертного тура Forget Tomorrow, в котором он находился почти два года.

По словам Тимберлейка, он узнал о диагнозе еще во время тура, но решил не отменять концерты. Артист не говорит о болезни открыто, чтобы не вызывать жалость у поклонников и коллег. Однако гастроли по миру стали для певца очень изнурительными.

«Я находился на сцене, чувствуя невралгическую боль, сумасшедшую усталость и тошноту», — описал певец свое состояние.

Джастин решился рассказать о болезни сейчас, чтобы прояснить, с чем он столкнулся за кулисами. Мировой тур певца завершился в Стамбуле 30 июля: до этого он успел посетить множество стран, включая Грузию и Азербайджан.

В июле 2025 года певец выступал на фестивале в Румынии: еще тогда фанаты артиста заметили, что с ним что-то не так. Он едва слышно пел припев песни Can't Stop The Feeling, а большую часть концерта просил зрителей подпевать. В сети появилось несколько роликов, где авторы возмущались поведением артиста на сцене.

Тимберлейк не раз отменял концерты по состоянию здоровья: в феврале 2025 года он не мог выйти на сцену в Огайо из-за тяжелого гриппа, а в ноябре 2024 года отказался от серии концертов из-за бронхита и ларингита.

close Джастин Тимберлейк во время выступления на фестивале Lollapalooza. Берлин, Германия, 12 июля 2025 г. IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Болезнь Лайма: симптомы и способы заражения

Болезнь Лайма, или боррелиоз — инфекционное заболевание. Оно передается человеку со слюной инфицированного иксодового клеща при укусе. Дело в том, что в кишечнике паразита живет возбудитель болезни, бактерия бореллия. Когда клещ присасывается к телу и начинает пить кровь, бореллия активизируется и проникает в слюнные железы членистоногого. Вместе со слюной бактерия попадает в кровь, а оттуда настигает внутренние органы и лимфоузлы человека.

Чаще боррелии возникают у животных, например, у крупного рогатого скота, собак, птиц и грызунов.

Врачи полагают, что в среднем процесс заражения происходит за два часа. Чем дольше клещ находится на теле человека и пьет кровь, тем выше вероятность инфицирования.

Известно, что болезнь Лайма имеет сезонный характер: случаи заражения фиксируют во время распространения клещей с мая по октябрь.

Врачи выделяют еще несколько способов заражения болезнью Лайма. Среди них:

попадание в кожу содержимого кишечника клеща при расчесах места укуса или неправильном удалении клеща;



контакты с животными, укушенными клещом: бактерии могут попасть в организм через микротравмы на коже;



употребление в пищу не до конца термически обработанного коровьего или козьего молока;



внутриутробное инфицирование, когда бактерия передается плоду от зараженной матери.

Болезнь Лайма сложно диагностировать на ранних этапах. Через пару недель после укуса зараженный начинает жаловаться на:

жар,



одышку,



усталость,



головные боли,



увеличение лимфоузлов.

Среди характерных симптомов врачи называют сыпь в форме кольца вокруг места укуса клеща. При этом она может проявиться не сразу, а через неделю или даже месяц. Сыпь разрастается и может напоминать синяк, но затем постепенно пропадает. Через несколько недель после появления первого очага сыпь может выступить на других частях тела, где не было укусов.

При первом обнаружении клеща необходимо обратиться в ближайший травмпункт и сдать клеща на анализ. Если после укуса человек себя плохо чувствует, нужно как можно скорее попасть на прием к терапевту или инфекционисту.

На ранних стадиях боррелиоз можно предотвратить с помощью антибиотиков: заболевшему назначают терапию, которая длится от трех недель. На поздних стадиях болезнь Лайма приобретает хроническую форму.

Откуда пошло название «болезнь Лайма»? Первые случаи заболевания зафиксировали в городе Лайм в США в 1975 году, от чего и выбрали название болезни. Тогда две матери обратились в местный департамент здравоохранения: их детям поставили диагноз «ювенильный ревматоидный артрит». Ученые установили, что болезнь возникает после укуса клеща. Уже через несколько лет удалось определить основного переносчика возбудителя — иксодового клеща.



В СССР боррелиоз выявили в 1985 году в Центре имени Гамалеи, а уже в 1991 году иксодовые клещевые боррелиозы были включены в государственный перечень заболеваний, регистрируемых на территории России.



Болезнь Лайма считается самым распространенным заболеванием, вызываемым укусом клеща. В регионах России ежегодно фиксируют тысячи случаев заболевания. В июне 2025 года профессор Института клинической медицины Пироговского Университета Мурад Шахмарданов предупредил, что из-за потепления климата популяция клещей продвигается вглубь ЦФО.

Чем опасна болезнь Лайма

Болезнь Лайма может протекать в легкой форме, когда проявления видны только на коже. При среднетяжелой форме могут появиться лихорадка и слабость. При тяжелой форме поражаются внутренние органы и центральная нервная система. Острый боррелиоз наблюдается до трех месяцев, подострый — до полугода, хронический — более полугода.

В зависимости от очага поражения у человека бывают осложнения болезни:

менингит,



онемение конечностей,



паралич лицевого нерва,



нарушение координации,



потеря памяти.

Также болезнь Лайма вызывает проблемы с сердцем и сосудами: нарушение сердечного ритма, одышку, головокружения. Заболевание может обернуться поражениями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, почек и других органов.

Специалисты уверены, что при укусе клеща риск заразиться боррелиозом гораздо выше, чем клещевым энцефалитом, при том что источник заражения один. Болезнь Лайма — это бактериальная инфекция, а энцефалит — вирусная.

Основным различием клещевого энцефалита и боррелиоза при ранних симптомах является сыпь в форме кольца вокруг места укуса, которая наблюдается только при болезни Лайма. В отличие от энцефалита, болезнь Лайма может перерасти в хроническую форму при отсутствии лечения. А еще повторное заражение может случиться уже через два года, в то время как после перенесенного энцефалита формируется стойкий иммунитет к болезни (примерно на пять лет).

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Кто из знаменитостей перенес болезнь Лайма

Дочь Оззи Осборна заразилась болезнью Лайма еще в 2004 году, когда находилась в мини-заповеднике оленей. Там ее укусил клещ, и спустя некоторое время Келли Осборн почувствовала боли в горле и животе. Тогда девушка не придала значения симптомам, и зря. Болезнь диагностировали поздно, из-за чего Келли долгие годы чувствовала упадок сил. Врачи пытались понять причину ухудшения самочувствия и не раз меняли лекарства. Как рассказывала Келли в мемуарах, верное лечение удалось назначить только в 2013 году. Она лечилась в Германии, и симптомы ослабли. Но про свое состояние Келли Осборн почти не говорит.

close Келли Осборн kellyosbourne/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Звезде комедий Бену Стиллеру поставили диагноз в 2010 году, когда он обратился к врачам с болями в коленном суставе. Он предположил, что мог заразиться во время поездки на остров Нантакет. К счастью, болезнь удалось побороть с помощью нескольких курсов лечения. Уже в 2011 году Стиллер сообщил, что у него больше нет проявлений заболевания.

close Бен Стиллер Global Look Press

Голливудский актер Алек Болдуин рассказал о диагностированной у него болезни Лайма в 2017 году. Он подозревал ее у себя задолго до этого: в 2000 году его укусил клещ, но тогда актеру сделали укол. А позже он снял с себя еще одного клеща, после чего у актера начались головные боли, светочувствительность, ломота в мышцах, озноб и сыпь на теле.

«Я перенес все, что связано с болезнью Лайма — потливость, слабость, состояние, как при гриппе. Я был уверен, что умираю», — вспоминал Болдуин.

Несмотря на старания врачей, болезни не удалось избежать. Алек Болдуин по сей день лечит заболевание.

close Алек Болдуин David 'Dee' Delgado/Reuters

В 2018 году певица Аврил Лавин рассказала, что пропала со сцены из-за болезни Лайма. По словам артистки, она заболела еще в 2014 году, когда случился первый приступ. Из-за осложнений она оказалась прикована к постели на два года, врачи все не могли поставить правильный диагноз. Со временем ей удалось побороть болезнь.

close Аврил Лавин Silas Stein/dpa/Global Look Press

В 2020 году в сети активно обсуждали внешний вид певца Джастина Бибера: он похудел, его кожа имела нездоровый вид, а сам Джастин редко появлялся на публике. Тогда Бибер рассказал, что страдает неизлечимой формой болезни Лайма и мононуклеозом. Это отразилось на состоянии его кожи, работе мозга, энергии и здоровье в целом.

«Это были тяжелые несколько лет, но, следуя правильному лечению, которое поможет противостоять этой до сих пор неизлечимой болезни, я вернусь и буду лучше, чем когда-либо», — обещал тогда Бибер.

close Джастин Бибер Global Look Press

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Болезнь Лайма перенесла модель Белла Хадид еще в 16-летнем возрасте. Но об этом стало известно только три года спустя, в 2015 году, когда ее мать Йоланда рассказала о диагнозе дочери публично. Тогда общественность узнала, что боррелиозом страдают и мать, и брат модели. Но сама Белла оставалась в стороне от заявлений.

В 2023 году у Хадид произошло обострение заболевания из-за стоматологического вмешательства: в корневой канал одного из зубов попала инфекция. Тогда модель наконец рассказала публике о своем здоровье. Хадид делали многочисленные инъекции и капельницы, лечение заняло более 100 дней. Модель поделилась, что более 15 лет живет с сильным истощением, усталостью, диспепсией кишечника, грибком и постоянным токсикозом. Также Белла часто чувствует дискомфорт в груди и боль в суставах.

close Белла Хадид Global Look Press

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В 2025 году о перенесенной болезни Лайма рассказала теннисистка Анастасия Павлюченкова. Она не стала распространяться о диагнозе, но упомянула, что перенесла заболевание перед Уимблдоном, По словам спортсменки, ей диагностировали боррелиоз после турнира в Австралии. Тогда она сильно уставала и не могла тренироваться даже час. Павлюченкова прошла шестинедельный курс лечения антибиотиками и теперь чувствует себя лучше.