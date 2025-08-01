На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Тимберлейк сообщил, что во время гастролей у него диагностировали болезнь Лайма
close
Chris Wattie/Reuters

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи. Об этом сообщается в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артиста.

Певец сделал заявление, приуроченное к окончанию мирового тура Forget Tomorrow.

Тимберлейк подчеркнул, что у него были проблемы со здоровьем, ему диагностировали болезнь Лайма. Певец подчеркнул, что сообщает об этом не для того, чтобы его пожалели, но хочет объяснить, с чем ему пришлось столкнуться за кулисами.

Он добавил, что испытывал сильную невралгию, усталость и тошноту, когда выходил на сцену во время тура. Тимберлейк подчеркнул, что решил продолжить выступления, несмотря на болезнь.

В феврале Тимберлейк отменил концерт по состоянию здоровья. Артист не смог выйти на сцену в Коламбусе (штат Огайо, США) практически в последнюю минуту из-за тяжелого гриппа. Фанатам он признался, что даже не смог найти силы на саундчек.

В ноябре 2024 года Тимберлейку пришлось отменить серию концертов из-за бронхита и ларингита, один из них также должен был состояться в Коламбусе.

Ранее Джастин Тимберлейк избежал тюрьмы за пьяную езду.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами