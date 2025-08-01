У Джастина Тимберлейка диагностировали болезнь Лайма

Тимберлейк сообщил, что во время гастролей у него диагностировали болезнь Лайма

Американский певец Джастин Тимберлейк сообщил, что у него диагностировали болезнь Лайма, переносчиками которой являются клещи. Об этом сообщается в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) артиста.

Певец сделал заявление, приуроченное к окончанию мирового тура Forget Tomorrow.

Тимберлейк подчеркнул, что у него были проблемы со здоровьем, ему диагностировали болезнь Лайма. Певец подчеркнул, что сообщает об этом не для того, чтобы его пожалели, но хочет объяснить, с чем ему пришлось столкнуться за кулисами.

Он добавил, что испытывал сильную невралгию, усталость и тошноту, когда выходил на сцену во время тура. Тимберлейк подчеркнул, что решил продолжить выступления, несмотря на болезнь.

В феврале Тимберлейк отменил концерт по состоянию здоровья. Артист не смог выйти на сцену в Коламбусе (штат Огайо, США) практически в последнюю минуту из-за тяжелого гриппа. Фанатам он признался, что даже не смог найти силы на саундчек.

В ноябре 2024 года Тимберлейку пришлось отменить серию концертов из-за бронхита и ларингита, один из них также должен был состояться в Коламбусе.

Ранее Джастин Тимберлейк избежал тюрьмы за пьяную езду.