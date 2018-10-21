Аврил Лавин рассказала о своей болезни

Певица Аврил Лавин раскрыла правду о своей болезни. Об этом она рассказала в интервью Billboard.

Она рассказала, что отсутствовала на сцене, так как у нее нашли болезнь Лайма.

По словам Лавин, она была прикована к постели два года, первый приступ который случился в 2014 году, когда она находилась на гастролях.

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«Я провела в постели два года! Врачи никак не могли поставить диагноз», — рассказала Лавин.

Постепенно ей становилось лучше и она смогла побороть болезнь. Лавин также анонсировала новый альбом.

Ранее Аврил Лавин объявила о своем возвращении на сцену.