«Не могла перестать плакать»: российская теннисистка о поражении на Уимблдоне после болезни Лайма

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова после вылета с Уимблдона на стадии четвертьфинала призналась, что не сразу справилась с эмоциями после поражения.

«После матча 20 минут не могла перестать плакать. Не знаю, был ли это мой последний шанс достичь чего-то большого или из-за всей истории, что я даже не была уверена, смогу ли играть и тренироваться. После Австралии и даже раньше, на предсезонке. Все эти вирусы и болезнь Лайма… Я через столько прошла в этом году», — поделилась она.

В борьбе за выход в полуфинал россиянка проиграла представительнице США Аманде Анисимовой. Встреча, которая продолжалась 1 час 39 минут, завершилась в двух сетах с результатом 6:1, 7:6 (11:9).

Болезнь Лайма — трансмиссивное инфекционное заболевание, вызываемое спирохетами рода Borrelia. Возбудители попадают в кровь жертвы при укусе инфицированными иксодовыми клещами.

Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

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