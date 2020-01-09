Покусали клещи: Джастин Бибер признался в тяжелой болезни

Канадский поп-исполнитель Джастин Бибер решил лично опровергнуть слухи о своей наркозависимости, обратившись к своим подписчикам в Instagram. По словам 25-летней звезды, встревожившие общественность изменения в его внешности связаны с тяжелым заболеванием.

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«Многие люди продолжают говорить, что Джастин Бибер выглядит как дерьмо на метамфетамине и прочее, — посетовал музыкант. — Однако им неизвестно, что недавно у меня диагностировали болезнь Лайма (боррелиоз, который чаще всего приобретается после укуса клеща — «Газета.Ru»), причем не только ее, но и серьезный случай хронического мононуклеоза, который отразился на состоянии моей кожи, работе мозга, энергии и здоровье в целом».

Артист пообещал вскоре выложить на YouTube подтверждение своих слов — поклонники и хейтеры смогут узнать все, с чем ему пришлось бороться и удалось победить.

«Это были тяжелые несколько лет, но, следуя правильному лечению, которое поможет противостоять этой до сих пор неизлечимой болезни, я вернусь и буду лучше, чем когда-либо», — заверил Бибер.

Откровенная публикация собрала более двух миллионов «лайков» и 46 тысяч комментариев. Среди высказавшихся в основном поклонники и коллеги певца, которые пожелали ему оставаться сильным и выразили свою любовь и преданность. Однако не обошлось и без колких предположений, что у артиста закончились деньги, продюсеры решили эффектно «вернуть его в строй» и придумали «складную сказочку о болезни». Стоит отметить, что сам Бибер не отрицает факт своего употребления запрещенных веществ в прошлом.

«Я прошел путь от 13-летнего мальчика из маленького городка до всемирно известной звезды. К 18 годам у меня не было никаких навыков жизни в реальном мире, однако я обладал миллионами долларов, открывавшими доступ ко всему, что я мог пожелать, — делился Джастин ранее в своем блоге. — Это не самые приятные обстоятельства для каждого. В 19 лет я начал употреблять тяжелые наркотики, стал злым, обиженным и неуважительно относился к женщинам. Я отдалился от всех, кто меня любил, и чувствовал, что никогда не смогу измениться. До 20 лет я принял все худшие решения, о которых вы только могли подумать, и прошел путь от обожания к всеобщей ненависти и осуждению.

Мне потребовались годы, чтобы прийти в себя, наладить отношения с близкими и изменить свои привычки. К счастью, Бог благословил меня и наградил людьми, которые любят меня таким, какой я есть».

Напомним, что в начале октября прошлого года Бибер обручился со своей возлюбленной Хейли Болдуин. Событие, которого полконники ждали около года после помолвки пары, состоялось в Южной Каролине в отеле Montage Palmetto Bluff. На венчании в Сомерсетской часовне присутствовали друзья и родственники, среди которых были модели Кендал Дженнер, Джоан Смоллз и Камила Морроне, а также менеджер Бибера Скутер Браун. Всего на мероприятии присутствовало 154 человека.

Музыкант сделал предложение своей подруге 13 сентября 2018 года. Церемония никак не афишировалась, однако журналисты заметили пару выходящей из здания муниципалитета и раструбили об этом во всех таблоидах. Через несколько дней артист подтвердил в своем Instagram, что Болдуин стала его женой. «Моя жена изумительна», — написал он. Вскоре после этого на радость поклонникам и прессе 22-летняя манекенщица поменяла фамилию в соцсетях, став Хейли Бибер.

Брачная церемония откладывалась несколько раз. В начале прошлого года портал Page Six писал, что мероприятие должно состояться 28 февраля. Однако сами Биберы никак не комментировали тогда сообщения в СМИ. Позже TMZ писал, что свадьбу было решено отложить из-за того, что многие приглашенные не смогли бы присутствовать по разным причинам. По другой версии, свадьба была перенесена из-за клинической депрессии Бибера. Примерно в то же время музыкант объявил своим поклонникам, что намерен взять паузу в профессиональной деятельности, чтобы уделить время семье и заняться здоровьем.

«Сейчас я сосредоточился на исправлении глубоких внутренних проблем, которые у всех есть, чтобы не разваливаться на части, чтобы сохранить брак и быть отцом, которым я хочу быть», — поделился певец в Instagram.