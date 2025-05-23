23 мая — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

23 мая в России и мире повод для праздника у сладкоежек, а также у тех, кто увлекается спортивной борьбой. Церковь сегодня вспоминает святого апостола Симона Зилота, а суеверные люди — приметы, связанные с мелкими монетами. Какие еще праздники и памятные даты отмечают 23 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 23 мая

Всемирный день черепахи

Этот день отмечается с 2000 года по инициативе Американского общества спасения черепах. Его цель — привлечь внимание к вопросам сохранения популяции этих древнейших животных. По данным исследователей, черепахи появились более 200 млн лет назад. Но в наши дни многие из них оказались на грани вымирания из-за техногенных факторов, разрушения их природных мест обитания, чрезмерной охоты и незаконной торговли их мясом и панцирями.

Международный день спортивной борьбы

23 мая 1904 года в Вене состоялся первый чемпионат мира по греко-римской борьбе. Праздник, приуроченный к этой дате, был учрежден в 2013 году по инициативе международной организации United World Wrestling, объединяющей греко-римскую, вольную и женскую виды борьбы. Традиционно в этот день проводятся спортивные соревнования, показательные состязания, мастер-классы и другие мероприятия.

close IMAGO/United World Wrestling / A/Global Look Press

Всемирный день ириски

В этот праздник любители тягучей сладости вспоминают историю возникновения ириски, делятся собственными рецептами и готовят конфеты дома. При изготовлении ирисок обычно используют карамелизированный сахар или патоку и сливочное масло. Кроме базовых ингредиентов, можно добавить миндаль, ароматизаторы или даже соль. По одной из легенд, соленые ириски впервые появились в американском городе Атлантик-Сити при необычных обстоятельствах. В 1884 году во время шторма кондитерскую, где продавались ириски, затопило морской водой. Владелец магазина Дэвид Брэдли решил продать пропитавшиеся соленой водой конфеты под названием «соленая карамель».

День счастливого пенни

Этот праздник берет начало из известной приметы, которая гласит, что найти монету — это хороший знак. В англоязычных странах мелкие монеты в обиходе называют «пенни». Также есть множество пословиц о большой ценности мелких денег. Например, «Копейка рубль бережет», — в русском языке, или «Сэкономить пенни — все равно, что заработать пенни», — знаменитое английское выражение.

Существует также довольно странное суеверие, касающееся найденных монет: лежащая орлом вверх монета сулит удачу. Поэтому, если вы нашли монету решкой вверх, ее надо перевернуть и дать возможность найти другому человеку. День счастливого пенни также является поводом для проведения веселых конкурсов: некоторые энтузиасты соревнуются в том, кто найдет больше монет на улице. При этом, что важно, победителю такого соревнования достаются монеты, найденные другими участниками конкурса. День счастливого пенни призван напомнить людям, что веселье можно извлечь из любой мелочи — даже из монет с низким номиналом.

Какие праздники и памятные даты отмечают 23 мая в других странах

День труда — Ямайка. Этот праздник стали ежегодно отмечать на острове после событий 1938 года, когда представители рабочего движения подняли на Ямайке восстание. Они потребовали улучшения условий труда и начали борьбу с колониальными властями. Это событие имело большое значение для развития национально-освободительного движения в стране. В настоящее время праздник приобрел иной смысл. День труда жители острова посвящают решению экологических проблем, например, очистке побережья от загрязнений.

Религиозные праздники 23 мая

День памяти святого апостола Симона Зилота

Симон Зилот — один из 12 апостолов, ближайший сподвижник Иисуса Христа. Согласно преданию, именно в его доме Христос совершил первое из известных чудес — превращение воды в вино. Симон был настолько поражен чудом, что решил стать последователем Спасителя. В переводе с греческого слово «зилот» означает «ревнитель», то есть благочестивый человек, ревностно следующий божьему закону.

close Караваджо, Апостол Симон Кананит с орудием своего мученичества, 1600-e Wikimedia Commons

Народные праздники и приметы 23 мая

Симо́нов день, или Симон Посев

Церковный праздник совпал с днем, когда крестьяне на Руси начинали засевать поля. В древности считалось, что земля в этот день отдыхает, поэтому работать в поле плугом грешно. Однако рекомендовалось сеять пшеницу и другие злаковые культуры. Хорошей традицией в эту дату считалось пройтись босиком по лугу, чтобы набраться живительной энергии от земли и восполнить утраченные за зиму силы.

Приметы

Лень и праздное времяпровождение могут отпугнуть благополучие.

Удача покинет человека, если он держит свой кошелек пустым.

Если весь день до заката кричит кукушка — стоит ждать тепла.

Какие исторические события произошли 23 мая

1592 год — инквизицией арестован итальянский философ Джордано Бруно, обвиненный в ереси.

1915 год — Италия вступила в Первую мировую войну, объявив войну Австро-Венгрии.

1934 год — в Луизиане полиция застрелила самую известную преступную пару в современной истории — Бонни и Клайда.

1945 год — после взятия в плен покончил с собой один из главных сподвижников Гитлера, глава СС Генрих Гиммлер.

1969 год — британская группа The Who выпустила первую в истории рок-оперу «Tommy».

close Британская рок-группа The Who выступает в Мэдисон-сквер-гарден, 11 марта 1976 г. AP

1980 год — на экраны в США вышел ставший культовым фильм «Сияние» с Джеком Николсоном.

1987 год — в СССР перестали глушить «вражеские голоса» — радиостанции «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) и Би-би-си.

«Никак этот гул не обойти было»: как в СССР слушали «вражьи голоса» и рок-н-ролл по радио Ровно 35 лет назад, 30 ноября 1988 года в СССР полностью выключили все «глушилки» —... 30 ноября 18:55

Дни рождения и юбилеи 23 мая

В 1921 году родился Григорий Чухрай — советский и российский кинорежиссер, сценарист («Баллада о солдате», «Чистое небо»).

В 1930 году родился Виталий Вульф — советский и российский искусствовед и литературовед, переводчик, критик, публицист.

В 1945 году родился Михаил Багдасаров — знаменитый советский дрессировщик и цирковой артист.

Кто отмечает день рождения

74 года исполняется Анатолию Карпову — советскому и российскому шахматисту, 12-му чемпиону мира по шахматам.

66 лет исполняется Ларисе Гузеевой — актрисе звезде фильма «Жестокий романс» и телешоу «Давай поженимся».