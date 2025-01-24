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Индексация пенсий и пособий в феврале 2025 года: как вырастет сумма выплат

На сколько увеличатся пенсии и пособия в 2025 году после дополнительной индексации
Автор: Эксперт:
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Александр Кряжев/РИА Новости
В феврале 2025 года в России уже во второй раз с начала года вырастут пенсии и ряд социальных пособий. По поручению президента РФ повышение выплат затронет работающих и неработающих пенсионеров, а также получателей маткапитала и различных социальных пособий. Какие выплаты подрастут и на сколько — в материале «Газеты.Ru».

Размер дополнительной индексации Дополнительная индексация пенсионерам Индексация социальных выплат Дополнительная индексация маткапитала Индексация единовременного пособия при рождении ребенка Индексация выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства

Размер дополнительной индексации

Президент РФ Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию страховых пенсий в феврале 2025 года.

Напомним, страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров уже повышались с 1 января 2025 года на прогнозный уровень инфляции 7,3%.

Однако 22 января на совещании по экономическим вопросам президент РФ поручил проиндексировать социальные выплаты и пособия до уровня фактической инфляции.

Владимир Путин отметил, что инфляция в прошлом году оказалась выше прогноза правительства и на такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать.

«Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», — поручил президент.

Дополнительная индексация пенсионерам

Доиндексация пенсий в 2025 году затронет 39 млн пенсионеров. Увеличенные выплаты придут гражданам в феврале — об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.

Доиндексация затронет:

  • неработающих пенсионеров,
  • работающих пенсионеров,
  • военных пенсионеров.

Прогноз о том, как именно изменятся пенсии благодаря доиндексации, дал в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Для примера эксперт предлагает взять пенсию в размере 23 500 руб. по состоянию на декабрь 2024 года:

  • В январе 2025 года после первой индексации на 7,3% пенсия увеличилась до 25 215,5 руб.
  • Затем, после дополнительной доиндексации на 2,2%, она вырастет еще на 554,47 руб., составив в итоге 25 769,5 руб.
  • В феврале пенсионер получит новую пенсию за февраль (25 769,5 руб.) и доплату за январь (554 руб.).

Таким образом, общая сумма, которую пенсионер получит в феврале, составит 26 323,5 рубля.

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Эксперт обратил внимание, что дополнительная индексация касается всех категорий граждан, включая военных пенсионеров, чьи пенсии с 1 октября 2024 года были проиндексированы на 5,1%. Для этой категории индексация также будет проведена задним числом с 1 января 2025 года. В итоге их пенсия увеличится на 9,5%.

Индексация социальных выплат

Как сообщил Министр труда и социальной защиты РФ на совещании с президентом, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат.

Среди индексируемых выплат:

  • материнский капитал,
  • единовременное пособие при рождении ребенка,
  • ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,
  • ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий,
  • ежемесячные выплаты людям, пострадавшим от радиации,
  • ежемесячные выплаты людям с инвалидностью,
  • выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы
и другие меры социальной поддержки.

Дополнительная индексация маткапитала

Подробно о том, как вырастет сумма маткапитала после индексации на 9,5%, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

  • После индексации сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тыс. рублей.
  • Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго малыша доплата составит 222 тыс. рублей.
  • Если семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу получит полную сумму — 912 тыс. рублей.
  • Напомним, для оформления сертификата на маткапитал не требуется подавать заявлений. Электронный документ проактивно поступает в личный кабинет родителя на Госуслугах в течение трех недель после рождения ребенка.

Если по каким-то причинам сертификат на материнский капитал в указанные сроки в личный кабинет не пришел, подайте заявление на Госуслугах.

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Индексация единовременного пособия при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем российским семьям, вне зависимости от уровня дохода и количества детей. Право на выплату имеют не только родители, но и лица, их замещающие, — усыновители, опекуны, приемные родители.

После индексации на 9,5% оно составит около 27 тыс. руб.

Чтобы получить это пособие, нужно:

  • Зарегистрировать рождение ребенка в загсе.
  • Получить свидетельство о рождении.
  • Если мама ребенка работает, Социальный фонд переведет ей пособие на карту после получения сведений из ЗАГСа.
  • Если мама не работает, деньги переведут на карту официально трудоустроенному папе ребенка.

Индексация выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства

В 2025 году правительство РФ расширило перечень выплат, увеличиваемых по уровню фактической инфляции. По поручению президента, в частности, будет проиндексирована на 9,5% выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. После повышения сумма составит 10 950 рублей.

Также правительство расширило перечень получателей выплаты. Теперь она распространяется на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за ребенком: бабушек, дедушек, старших сестер и братьев, а также других граждан, которые ухаживают за особенным ребенком.

Ранее выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства имели право получать исключительно родители, опекуны, попечители и усыновители ребенка.

Чтобы получать ежемесячную выплату, необходимо обратиться с заявлением в СФР.

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