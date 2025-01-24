Индексация пенсий и пособий в феврале 2025 года: как вырастет сумма выплат

На сколько увеличатся пенсии и пособия в 2025 году после дополнительной индексации

В феврале 2025 года в России уже во второй раз с начала года вырастут пенсии и ряд социальных пособий. По поручению президента РФ повышение выплат затронет работающих и неработающих пенсионеров, а также получателей маткапитала и различных социальных пособий. Какие выплаты подрастут и на сколько — в материале «Газеты.Ru».

Размер дополнительной индексации

Президент РФ Владимир Путин поручил провести дополнительную индексацию страховых пенсий в феврале 2025 года.

Напомним, страховые пенсии работающих и неработающих пенсионеров уже повышались с 1 января 2025 года на прогнозный уровень инфляции 7,3%.

Однако 22 января на совещании по экономическим вопросам президент РФ поручил проиндексировать социальные выплаты и пособия до уровня фактической инфляции.

9,5% составит индексация пенсий и пособий в 2025 году

Владимир Путин отметил, что инфляция в прошлом году оказалась выше прогноза правительства и на такую ситуацию, безусловно, нужно реагировать.

«Понимаю, что первый месяц года практически закончился. Поэтому прошу реализовать это решение, что называется, задним числом: пересчитать страховые пенсии с учетом повышения на 9,5 процента уже с 1 января 2025 года и сделать соответствующую доплату в феврале», — поручил президент.

Дополнительная индексация пенсионерам

Доиндексация пенсий в 2025 году затронет 39 млн пенсионеров. Увеличенные выплаты придут гражданам в феврале — об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков на совещании президента с членами правительства.

Доиндексация затронет:

неработающих пенсионеров,



работающих пенсионеров,



военных пенсионеров.

Прогноз о том, как именно изменятся пенсии благодаря доиндексации, дал в беседе с «Газетой.Ru» доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченко.

Для примера эксперт предлагает взять пенсию в размере 23 500 руб. по состоянию на декабрь 2024 года:

В январе 2025 года после первой индексации на 7,3% пенсия увеличилась до 25 215,5 руб.



Затем, после дополнительной доиндексации на 2,2%, она вырастет еще на 554,47 руб., составив в итоге 25 769,5 руб.



В феврале пенсионер получит новую пенсию за февраль (25 769,5 руб.) и доплату за январь (554 руб.).

Таким образом, общая сумма, которую пенсионер получит в феврале, составит 26 323,5 рубля.

С 1 января 2025 года страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3%, что соответствовало прогнозируемому уровню инфляции. Однако, учитывая фактическую инфляцию за 2024 год — 9,5%, президент России Владимир Путин предложил пересчитать выплаты задним числом, что позволит пенсионерам получить более справедливую пенсию с учетом годовой инфляции 2024 года. Это решение — важныq шаг в поддержке пенсионеров, включая работающих, для которых это первая индексация с 2016 года. Петр Щербаченко доцент Финансового университета при Правительстве РФ

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Эксперт обратил внимание, что дополнительная индексация касается всех категорий граждан, включая военных пенсионеров, чьи пенсии с 1 октября 2024 года были проиндексированы на 5,1%. Для этой категории индексация также будет проведена задним числом с 1 января 2025 года. В итоге их пенсия увеличится на 9,5%.

Индексация социальных выплат

Как сообщил Министр труда и социальной защиты РФ на совещании с президентом, на 9,5% будут увеличены размеры свыше 40 различных социальных пособий, компенсаций и выплат.

Среди индексируемых выплат:

материнский капитал,



единовременное пособие при рождении ребенка,



ежемесячные выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации,



ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий,



ежемесячные выплаты людям, пострадавшим от радиации,



ежемесячные выплаты людям с инвалидностью,



выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы



и другие меры социальной поддержки.

Дополнительная индексация маткапитала

Подробно о том, как вырастет сумма маткапитала после индексации на 9,5%, рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации:

После индексации сумма сертификата на первого ребенка составит 690 тыс. рублей.



Если семья уже получала маткапитал на первого ребенка, то при рождении второго малыша доплата составит 222 тыс. рублей.



Если семья не получала поддержку при рождении первого ребенка, то при рождении второго она сразу получит полную сумму — 912 тыс. рублей.



Напомним, для оформления сертификата на маткапитал не требуется подавать заявлений. Электронный документ проактивно поступает в личный кабинет родителя на Госуслугах в течение трех недель после рождения ребенка.

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Если по каким-то причинам сертификат на материнский капитал в указанные сроки в личный кабинет не пришел, подайте заявление на Госуслугах.

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Индексация единовременного пособия при рождении ребенка

Единовременное пособие при рождении ребенка положено всем российским семьям, вне зависимости от уровня дохода и количества детей. Право на выплату имеют не только родители, но и лица, их замещающие, — усыновители, опекуны, приемные родители.

После индексации на 9,5% оно составит около 27 тыс. руб.

Чтобы получить это пособие, нужно:

Зарегистрировать рождение ребенка в загсе.



Получить свидетельство о рождении.



Если мама ребенка работает, Социальный фонд переведет ей пособие на карту после получения сведений из ЗАГСа.



Если мама не работает, деньги переведут на карту официально трудоустроенному папе ребенка.

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Индексация выплаты по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства

В 2025 году правительство РФ расширило перечень выплат, увеличиваемых по уровню фактической инфляции. По поручению президента, в частности, будет проиндексирована на 9,5% выплата по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства первой группы. После повышения сумма составит 10 950 рублей.

Также правительство расширило перечень получателей выплаты. Теперь она распространяется на всех трудоспособных граждан, которые ухаживают за ребенком: бабушек, дедушек, старших сестер и братьев, а также других граждан, которые ухаживают за особенным ребенком.

Ранее выплату по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства имели право получать исключительно родители, опекуны, попечители и усыновители ребенка.

Чтобы получать ежемесячную выплату, необходимо обратиться с заявлением в СФР.