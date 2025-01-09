Материнский капитал в 2025 году: как изменится размер выплаты

В 2025 году в России вновь проиндексируют материнский капитал. Сумма выплаты вырастет на 7,3%. Сколько будут получать семьи на первого, второго ребенка и последующих детей и как можно использовать эти средства — в материале «Газеты.Ru».

На сколько вырастет материнский капитал в 2025 году

С 1 февраля 2025 года материнский капитал на первого ребенка в России вырастет на 7,3%. Сумма выплаты на первого ребенка составит 676 398 руб. Соответствующий указ подписал этой осенью президент РФ Владимир Путин. Параметры индексации маткапитала прописаны в законе о бюджете Фонда пенсионного и социального страхования.

В случае рождения второго ребенка в семье размер маткапитала в 2025 году составит 893 835 руб. Такая сумма будет выплачена семье, если родители ранее не обращались за маткапиталом. Если маткапитал уже был получен ранее на первого ребенка, в 2025 году семья сможет получить доплату на второго ребенка в размере 217,4 тыс. руб.

С помощью программы материнского капитала и регулярной индексации выплаты государство создает условия для роста и благополучия российских семей, отметил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев.

Очень важна и программа, и индексация. Год семьи закончился, но вопрос демографии с повестки не уходит. На прямой линии Владимир Путин подчеркнул, что это приоритетная задача для России. У большой страны должен быть большой народ. И со своей стороны государство оказывает людям поддержку, создает все условия для роста и процветания российских семей. Александр Толмачев депутат Госдумы

Как использовать маткапитал

Индексация маткапитала с 1 февраля 2025 года обеспечит дополнительную поддержку для родителей, считает ассистент кафедры «Цифровая экономика, управление и бизнес-технологии» МТУСИ Ирина Франк. Эксперт напомнила, что бюджетные средства можно использовать только на определенные цели, а именно на:

улучшение жилищных условий,



оплату образования детей,



ежемесячную выплату на ребенка до 3-х лет для семей с низким уровнем достатка,



единовременную выплату остатка меньше 10 тыс. руб.: сумма переводится на счет в банке;



вложения в накопительную часть пенсии одного из родителей,



приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов.

Специалист по недвижимости в Санкт-Петербурге Ольга Ефремова рекомендует вложить материнский капитал в недвижимость в качестве первоначального взноса по ипотеке.

«Например если цена квартиры-студии 3,5 млн руб., то первый взнос всего 700 тыс. руб., покрывается материнским сертификатом, остальную сумму можно взять в кредит по семейной ипотеке 6 %, ведь сейчас это лучшие условия на рынке, и это огромная помощь со стороны государства семьям с детьми. Купленная квартира сейчас — стабильность в будущем, взрослые дети точно оценят и будут благодарны», — отметила Ефремова.

Помимо приобретения недвижимости в ипотеку, существуют и другие способы улучшить жилищные условия семьи за счет средств материнского капитала:

приобретение жилого помещения по договору купли-продажи;



строительство или реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства (ИЖС) с привлечением строительной организации или без привлечения таковой;



компенсация затрат за построенный или реконструированный объект ИЖС;



погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение или строительство жилья, в том числе ипотечным;



погашение ранее предоставленного кредита (займа) на приобретение или строительство жилья;



уплата стоимости жилья по договору участия в долевом строительстве.

Кто может получить сертификат на маткапитал

Как рассказали в Социальном фонде России, право на получение сертификата на материнский капитал имеют семьи:

в которых родился второй, третий или последующий ребенок или которые усыновили второго, третьего или последующего ребенка начиная с 1 января 2007 года,



в которых начиная с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

Получить сертификат на материнский капитал может не только мать ребенка, но и, в определенных случаях, его отец.

Это возможно, если:

мать умерла,



в случае совершения матерью уголовного преступления по отношению к собственным детям,



при лишении матери родительских прав.

«Также материнский капитал может выдаваться опекунам или усыновителям ребенка, или самому ребенку при достижении им совершеннолетия или при раннем вступлении в брак, что является свидетельством его дееспособности», — добавила доцент Государственного университета управления Галина Рязанова.

Как получить материнский капитал

Для получения сертификата на маткапитал не нужно лично обходить массу инстанций с заявлениями. Этот документ автоматически поступает в личный кабинет родителя на портале Госуслуг в течение трех недель после рождения ребенка. Никаких заявлений направлять не нужно .

Однако есть ряд исключений, когда для получения электронного сертификата на маткапитал все-таки нужно подать заявление на Госуслугах:

если ребенок был усыновлен,



если сертификат не пришел в течение трех недель после регистрации рождения ребенка.

Для этого авторизуйтесь на портале «Госуслуг», выберите услугу «Получение сертификата на материнский капитал», ответьте на ряд вопросов и подайте электронное заявление.

Как менялась сумма материнского капитала в разные годы

Подробно о том, как менялась сумма выплаты по программе маткапитала в России, «Газете.Ru» рассказала доцент Государственного университета управления Галина Рязанова.

«Для улучшения демографической ситуации в России, для укрепления семей и повышения рождаемости в начале 2000-х годов в правительстве задумались о мерах стимулирования численности детей, что нашло отражение в Федеральном законе, принятом Государственной Думой 22 декабря 2006 года и одобренном Советом Федерации 27 декабря 2006 года, от 29.12.2006 года № 256-ФЗ. Он определял дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей, для обеспечения более комфортного состояния ввиду появления дополнительных затрат в связи с рождением малыша и снижением дохода, связанным с необходимостью ухода за ним», — пояснила Рязанова.

Программа материнского капитала была введена в практику 1 января 2007 года. Изначально, как отмечает эксперт, эта мера государственной поддержки предполагала возможность использовать инструменты финансовой помощи государства для семей, в которых родились вторые и последующие дети.

С 2020 года материнский капитал стали выдавать и на первого ребенка. Почти ежегодно, исключая 2017–2019 годы, материнский капитал рос за счет индексации. В 2024 году для малышей, родившихся с 2020 года, он составил 630 380,78 руб. на первого ребенка и 833 024,74 руб. на второго и последующих детей.

Динамика роста материнского капитала на детей, рожденных с 2007 года, значительная. Так, по данным Росстата, в 2007 году это была сумма в 250 тыс. руб., а на сегодняшний день она выросла более, чем в 2,5 раза, — до более чем 630 тыс. руб. Галина Рязанова доцент Государственного университета управления

Эксперт отметила, что индексация в 2025 году может быть не предельной точкой роста маткапитала.

Значение материнского капитала

По словам Галины Рязановой, снижение финансовой нагрузки на семью при помощи материнского капитала оказывает стимулирующее действие в ситуации, когда супруги сомневаются в принятии решения о рождении ребенка. Благодаря возможности увеличить жилплощадь для семьи, частично оплатить образование детей, получить дополнительные ассигнования в старости, часть семей выберет рождение малыша.

«Для государства материнский капитал — это один из инструментов улучшения сложной демографической ситуации в стране, один из элементов укрепления института семьи», — подчеркнула Рязанова.

Как отметила Ирина Франк, материнский капитал продолжает оставаться важным инструментом поддержки семей, заботящихся о будущем своих детей.

«Эффективность материнского капитала в 2025 году зависит от множества факторов, включая экономическую ситуацию в стране, доступность жилья, качество образовательных и медицинских услуг, а также от культурных и социальных факторов, влияющих на решение о рождении детей. Важно также учитывать, что финансовая поддержка — это лишь один из аспектов. Для достижения устойчивого роста рождаемости необходимо комплексное решение, включающее улучшение условий жизни, развитие инфраструктуры для семей и поддержку родителей в их профессиональной деятельности», — подчеркнула Ирина Франк.

Александр Толмачев считает, что финансовая помощь от государства — дело нужное, но деньгами все не ограничивается. Он отметил, что в 2025 году особый акцент государство сделает на помощи студенческим семьям, так как они сталкиваются со множеством проблем.

«Ребятам приходится преодолевать все сложности и как молодой паре, и как студентам. На законодательном уровне поможем с жильем и финансами. Те, кто не решается заключить официальный брак из-за бытовых сложностей, смогут скорее зарегистрировать отношения и сыграть свадьбу», — пояснил депутат.

Толмачев также напомнил недавние слова президента РФ Владимира Путина о том, что день губернаторов должен начинаться с заботы о демографии в регионе и ею же заканчиваться.

Демография — это приоритетный вопрос для всей страны. А для глав субъектов рождаемость станет еще и одним из показателей эффективности и будет стимулировать разрабатывать свои меры поддержки на региональном и муниципальном уровне. Возможно, в ближайшее время появятся новые форматы — как финансовые, так и инфраструктурные, бытовые. Александр Толмачев депутат Госдумы

В качестве примера депутат Госдумы привел Московскую область, где в конце декабря 2024 года губернатор анонсировал дополнительную меру помощи молодым многодетным семьям. Если у родителей до 35 лет включительно рождается третий или последующий ребенок, семья получает выплату — 300 тысяч. Нововведение вступает в силу с 2025 года.

Стимулирующие меры действуют во многих регионах России. Так, в 2024 году правительство РФ расширило число регионов Дальнего Востока, где многодетные семьи получают 1 млн рублей на погашение ипотеки. В рамках этой программы семья при рождении третьего или последующего ребенка может уменьшить ипотеку на 1 млн рублей за счет выплаты, которая состоит из базовой части в 450 тысяч рублей и дальневосточной надбавки — 550 тысяч рублей.