Выплаты и пособия матерям-одиночкам в 2025 году: какая помощь от государства им положена

В России растет доля неполных семей. За 20 лет этот показатель увеличился вдвое и вплотную приблизился к 40%: такие данные приводит Минтруда. Все чаще женщина рожает ребенка «для себя» либо вынуждена по тем или иным причинам воспитывать его самостоятельно. Какие льготы и выплаты предусмотрены сегодня для матерей-одиночек в России — в материале «Газеты.Ru».

Кто такая мать-одиночка

Одинокая мать или мать-одиночка — это разговорное обозначение статуса женщины, воспитывающей ребенка без отца. В советское время статус одинокой матери был нормативно зафиксирован указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 июля 1944 года.

Сегодня законодательством РФ не предусмотрено специального статуса и отдельных выплат для матерей-одиночек.

«Действительно, нет отдельного закона о матерях-одиночках. В основном мы руководствуемся постановлениями пленума Верховного суда от 28 января 2014 года, которые регулируют трудовые отношения с одинокими мамами и папами», — пояснил в разговоре с «Газетой.Ru» депутат Госдумы Александр Толмачев.

В постановлении отмечается, что к одиноким матерям может быть отнесена женщина, воспитывающая детей без отца, в частности, в случаях, когда отец ребенка:

умер,



лишен родительских прав,



ограничен в родительских правах,



признан безвестно отсутствующим, недееспособным (ограниченно дееспособным),



по состоянию здоровья не может лично воспитывать и содержать ребенка,



отбывает наказание в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы,



уклоняется от воспитания детей или от защиты их прав и интересов,



в иных ситуациях.

Прописано понятие «единственный родитель» и в письме Минфина № 03−04−05/1−657 от 23.05.2012. В документе указано, что понятие «единственный родитель», в частности, может включать случаи, когда отцовство ребенка юридически не установлено.

Сегодня в обществе регулярно возникают дискуссии о том, стоит ли закрепить статус матери-одиночки в законодательстве. Александр Толмачев отметил, что инициатива сформировать пакет отдельных пособий и выплат для одиноких матерей и отцов хорошая, однако нельзя злоупотреблять ею, подталкивая людей к отказу от заключения брака ради перспективы льгот для одиночек.

«К сожалению, мы сегодня знаем случаи, когда пара намеренно не регистрирует отношения, чтобы получать государственную помощь, выделяемую одинокой малоимущей матери», — обратил внимание депутат.

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Какие выплаты положены матерям-одиночкам

Специальных выплат для матерей-одиночек в законодательстве РФ не предусмотрено. Однако все одинокие матери имеют право на льготы и выплаты, предусмотренные для родителей с маленькими детьми. Регулирует это право федеральный закон от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Федеральные выплаты для матерей-одиночек

По закону мать-одиночка, как и другие категории матерей, имеет право на широкий спектр льгот и пособий при рождении ребенка. Подробно о выплатах для матерей-одиночек в 2025 году «Газете.Ru» рассказала юрист компании «Финансово-правовой альянс» Евгения Боднар.

В 2025 году матери-одиночки могут получать в России:

Единовременное пособие при рождении ребенка

С 1 февраля сумма составит 26 400 руб. 41 коп. Если детей двое или более, то выплата полагается на каждого. Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается напрямую органами Социального фонда.

Как оформить: Зарегистрируйте ребенка в ЗАГСе. Если мама работает, пособие поступит ей на карту от СФР. Подавать заявление не нужно.

Единое ежемесячное пособие для беременных женщин и детей до 17 лет.

Это относительно новая мера поддержки, ее ввели в 2023 году. Пособие заменяет несколько других выплат: пособие беременным при ранней постановке на учет, по уходу за ребенком до полутора лет и другие. Его размер зависит от прожиточного минимума для детей в регионе проживания семьи, дохода мамы и количества детей. Единое пособие могут получить матери-одиночки с детьми до 17 лет и беременные женщины, вставшие на учет до 12 недели, при соблюдении ряда условий. В частности, для получения пособия необходимо подтвердить, что доход на одного члена семьи не превышает сумму прожиточного минимума.

Как оформить:

Авторизуйтесь на портале Госуслуг под своей учетной записью.



Выберите услугу «Единое пособие на детей и беременных женщин».



Заполните заявление.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет

Оно полагается и работающим, и нетрудоустроенным женщинам. В 2025 году выплата в месяц составляет от 9 900 до 68 996 руб. в месяц и зависит от официального дохода матери до ухода в декрет. Безработные или не трудоустроенные официально мамы могут выбрать единое пособие либо ежемесячное.

Как оформить:

Работающим мамам нужно обратиться в бухгалтерию организации или в отдел кадров и подать необходимые документы.



в бухгалтерию организации или в отдел кадров и подать необходимые документы. Неработающим мамам следует подать заявление на пособие на Госуслугах, в отделении Социального фонда (СФР) по месту жительства или в МФЦ.

Материнский капитал

С 1 февраля маткапитал будет проиндексирован на 7,3%. Его размер составит 676 тыс. руб. на первого ребенка и 893 800 руб. на второго и последующих детей при условии, что не была получена выплата за первого. Если же мать-одиночка уже получала маткапитал на первого ребенка, доплата за второго составит 217 тыс. руб.

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Как оформить:

Сертификат автоматически поступает в личный кабинет на Госуслугах в течение трех недель после рождения ребенка.



Если в течение этого срока уведомление с электронным сертификатом не пришло, подайте заявление на получение материнского капитала на Госуслугах.

Пособие по беременности и родам

Это пособие выплачивают всем женщинам, которые официально работали, учились очно или платили страховые взносы в качестве ИП на момент выхода в декрет. Сумма рассчитывается исходя из стажа и среднего размера дохода за два года. Максимальный размер пособия при продолжительности отпуска по беременности и родам 140 календарных дней составляет в 2025 году 794 355,80 руб. при одноплодной беременности.

Как оформить:

Получите больничный лист у врача, который ведет беременность (выдается начиная с 30 недели беременности).



больничный лист у врача, который ведет беременность (выдается начиная с 30 недели беременности). Напишите заявление на работе и приложите больничный лист. Потребуется указать период отпуска по беременности и родам.



Бухгалтер рассчитает пособие.



Работодатель издаст приказ о предоставлении отпуска и ознакомит с ним под подпись.



Деньги поступят тем способом, который вы указали при трудоустройстве.

Региональные льготы для матерей-одиночек

Многие регионы РФ устанавливают дополнительные меры поддержки для семей с детьми. На эти выплаты и льготы могут претендовать и матери-одиночки. Важное условие для их получения: и мать, и ребенок должны быть зарегистрированы именно в том регионе, где собираются получать выплаты.

Примеры региональных выплат для матерей-одиночек:

Московская область. Особая мера поддержки предусмотрена для матерей-одиночек сразу после рождения ребенка в Подмосковье. Вместе с другими матерями они имеют право выбрать одну из мер поддержки после появления малыша на свет. Это единовременная выплата в размере 20 тыс. руб. либо подарочный набор «Я родился в Подмосковье», который вручают в день выписки из роддома или перинатального центра. В составе набора — более 50 предметов для мамы и малыша, в том числе одежда, игрушки, постельное белье, косметика, средства гигиены и многое другое. Заявление на выплату или получение набора можно оформить прямо в палате роддома.

ХМАО. В Ханты-Мансийском автономном округе также действует дополнительная мера поддержки для молодых мам. При регистрации рождения ребенка в ЗАГСе регион выплачивает женщине 20 тыс. руб. А если мать-одиночка родила первенца в возрасте до 35 лет, ей положено дополнительно 15 тыс. руб. Подать заявление на выплату можно на Госуслугах.

Санкт-Петербург. В северной столице России при рождении ребенка матери выдают специальную детскую карту, на которую из регионального бюджета поступает определенная сумма. Единовременная компенсационная выплата в 2025 году составляет:

42 972 руб. — при рождении первого ребенка;



57 299 руб. — при рождении второго ребенка;



71 620 руб. — при рождении третьего и последующих детей.

На эти деньги можно покупать продукты питания для ребенка, детскую одежду, средства гигиены и другие необходимые вещи. Оформить карту можно на Госуслугах.

Камчатка. Единовременная денежная выплата в связи с рождением первого ребенка положена матерям-одиночкам, постоянно проживающим на территории Камчатского края. Ее размер в 2025 году составляет 61 384 руб. Для получения выплаты матери нужно обратиться в КГКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Камчатском крае».

Многие регионы предоставляют дополнительные меры поддержки для одиноких родителей, такие как бесплатные путевки в детские лагеря, скидки на образовательные услуги и т.д. В 2025 году возможно увеличение размеров пособий и расширение перечня предоставляемых льгот. Это связано с тем, что государство активно работает над улучшением социальной защиты населения, особенно в условиях экономической нестабильности. Ольга Бужина генеральный директор платформы для самозанятых «Наниматель»

Льготы и гарантии для матерей-одиночек

Для матерей-одиночек в России предусмотрены налоговые льготы и специальные трудовые гарантии:

Налоговые льготы. Одинокие матери имеют право на стандартный налоговый вычет на детей в двойном размере. Евгения Боднар обратила внимание, что размер вычета составляет 2 800 рублей на первого ребенка, 5 600 рублей на второго и 12 000 рублей на третьего и последующих детей.

Дополнительные гарантии по Трудовому кодексу. Работодатель не может уволить мать-одиночку без веских оснований, пока ребенку не исполнится 14 лет (или 18 лет, если ребенок имеет инвалидность). Также одиноким матерям предоставляются дополнительные 14 дней неоплачиваемого отпуска.

Напомню, одинокие матери и отцы защищены от увольнения до 16-летия ребенка — кроме особых случаев, например, когда организация-работодатель прекращает существование или сотрудник допускает грубое нарушение. Есть преимущества при распределении отпусков. Кроме того, налоговые льготы позволяют получить вычет на ребенка в двойном размере. Александр Толмачев депутат Госдумы

В некоторых регионах РФ предусмотрены следующие социальные льготы:

предоставление места в детском саду,



компенсации обедов, покупки школьной формы и обучения в кружках для школьников, рецептурных лекарств для детей до трех лет, расходов ЖКХ,



льготы на общественный транспорт и ж/д билеты.

При этом Евгения Боднар отмечает, что размер и условия получения таких льгот зависят от региона. Точную информацию можно узнать в органах социальной защиты по месту жительства, так как условия и размеры выплат могут варьироваться.

Доцент кафедры экономической теории Финансового университета при правительстве РФ Дмитрий Морковкин рассказал, что отцам-одиночкам также могут быть предоставлены определенные пособия, включая:

Ежемесячное пособие на детей: одинокие отцы могут получать его на каждого ребенка до достижения им 18 лет.



одинокие отцы могут получать его на каждого ребенка до достижения им 18 лет. Льготы на оплату жилья: отцы-одиночки также могут иметь право на субсидии по оплате жилья в зависимости от их жизненной ситуации.

В свою очередь, Евгения Боднар отметила, что претендовать на некоторые из указанных выплат и льгот могут и другие родственники, единолично воспитывающие ребенка. Для этого им потребуется подтвердить статус опекуна или попечителя.

«Например, они могут получать ежемесячное пособие на ребенка при соблюдении установленных условий. Однако некоторые льготы, такие как материнский капитал, предоставляются только родителям или усыновителям», — подчеркнула эксперт.