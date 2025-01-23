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Глава Минтруда рассказал, как вырастет маткапитал после индексации

Минтруд: размер маткапитала в феврале после индексации составит 912 тысяч рублей
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Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Материнский капитал после индексации в феврале вырастет до 912 тысяч рублей, рассказал глава Минтруда РФ Антон Котяков. Его цитирует РИА Новости.

«Повысится и материнский капитал, его общий размер составит в 2025 году 912 тысяч рублей, это почти на 80 тысяч больше, чем в 2024 году», — сообщил министр во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами кабмина.

До этого сообщалось, что с 1 февраля 2025 года материнский капитал будет проиндексирован на 7,3% и составит 676,4 тыс. рублей на первого ребенка, 893,8 тыс. рублей на второго ребенка. На этот же процент будет проиндексирована разница при рождении второго ребенка, если сертификат был уже оформлен на первого ребенка, которая составит 217,4 тыс. рублей.

Вырастет в этом году и максимальная сумма пособия по беременности и родам для работающих женщин. При стандартном декрете в 140 дней размер выплаты составит 794 355 рублей.

Ранее россиянам напомнили, на что можно потратить материнский капитал.

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