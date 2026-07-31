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Общество

В Гдыне пожилой поляк проломил голову украинке тростью

Wirtualna Polska: в Гдыне поляк проломил голову украинке тростью и скрылся

В польском городе Гдыня произошло жестокое нападение на 40-летнюю женщину из Украины. Неизвестный злоумышленник нанес ей серьезные травмы тростью, сообщил изданию Wirtualna Polska аспирант Марек Кобиалко из местного комиссариата полиции.

«Неизвестный мужчина дважды ударил ее деревянной тростью в затылок, после чего сбежал», — говорится в сообщении.

Инцидент произошел на лестнице, где женщина разговаривала по телефону. Нападавший подкрался к ней сзади и дважды ударил по голове. Несмотря на полученные травмы и обильное кровотечение, она смогла обратиться за помощью к прохожим.

Пострадавшую быстро доставили в городскую больницу, где ей провели все необходимые медицинские процедуры и обработали раны.

В настоящее время полиция занимается поиском нападавшего – пожилого мужчины в возрасте от 70 до 80 лет, который передвигается с тростью.

До этого сообщалось, что в Польше полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых нападении на молодую украинскую пару во Вроцлаве.

Ранее сообщалось, что поляк избил своего земляка, приняв его за украинца.

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