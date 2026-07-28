Эксперт спрогнозировал массовый выезд украинцев из Польши из-за нападений

Рост чиста нападений может стать причиной массового выезда граждан Украины из Польши. Об этом заявил украинский социолог, руководитель социологической группы «Рейтинг» Алексей Антипович.

Причиной усиления негативного восприятия украинских беженцев в стране могли стать заявления представителей польских властей.

«Учитывая всплески негативного отношения к украинцам, можно ожидать дальнейшей миграции. В то же время вряд ли эти люди будут массово возвращаться на Украину», — добавил социолог.

Он отметил, что в 2022–2023 годах в Польше бежало около двух млн украинцев. Часть из них потом переехали в Германию и другие страны Европы.

До этого министерство внутренних дел Польши подтвердило рост числа нападений на граждан Украины после инцидента с избиением украинской пары во Вроцлаве. По данным ведомства, в первой половине 2026 года в стране зафиксирован рост числа преступлений на почве ненависти в отношении украинцев. В МВД отметили, что подобные инциденты становятся все более заметной проблемой и находятся под контролем правоохранительных органов.

В польских СМИ отметили, что только за первое полугодие украинцы сообщили полиции о 180 преступлениях на почве ненависти, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

2026 год ознаменовался значительным ухудшением отношений между Польшей и Украиной. Президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого орла из-за присвоения имени «Героев УПА» (организация запрещена в России) одному из подразделений украинской армии. Реакцией на это лишение послужил отказ трех бывших президентов республики — Леонида Кучмы, Виктора Ющенко и Петра Порошенко — от польских государственных наград.

Ранее Польша пообещала не пустить Украину в Евросоюз «с Бандерой на флаге».