Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше

Сибига заявил о росте случаев нападений на украинцев в Польше
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире всеукраинского телемарафона пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше.

По его словам, в Польше наблюдается «существенный рост антиукраинских настроений» и в министерстве получают информацию о множестве фактов «нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей».

Министр отметил, что такого проявления ксенофобии «трудно найти в других странах».

Отношения между двумя странами обострились после того, как в конце мая президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области.

После этого, 19 июня, польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны, которую украинскому лидеру вручил в 2023 году Анджей Дуда.

Вскоре Зеленский вернул орден по почте, а вслед за ним от своих наград, врученных Варшавой, отказались Сибига, а также глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Ранее премьер Польши вспомнил о Путине после лишения Зеленского ордена.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как рабочие отвоевали 8-часовой день и удастся ли сократить его еще больше — в России и за рубежом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!