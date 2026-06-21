Глава МИД Украины пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше

Сибига заявил о росте случаев нападений на украинцев в Польше

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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в эфире всеукраинского телемарафона пожаловался на рост антиукраинских настроений в Польше.

По его словам, в Польше наблюдается «существенный рост антиукраинских настроений» и в министерстве получают информацию о множестве фактов «нападений на украинцев, их унижения, буллинга детей».

Министр отметил, что такого проявления ксенофобии «трудно найти в других странах».

Отношения между двумя странами обострились после того, как в конце мая президент Украины Владимир Зеленский принял участие в церемонии перезахоронения останков одного из лидеров ОУН (организация запрещена в России)-УПА (организация запрещена в России) Андрея Мельника в Киевской области.

После этого, 19 июня, польский президент Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны, которую украинскому лидеру вручил в 2023 году Анджей Дуда.

Вскоре Зеленский вернул орден по почте, а вслед за ним от своих наград, врученных Варшавой, отказались Сибига, а также глава офиса Зеленского Кирилл Буданов и посол Украины в Варшаве Василий Боднар.

Ранее премьер Польши вспомнил о Путине после лишения Зеленского ордена.