В Польше жестоко избили украинцев из-за акцента

Во Вроцлаве на западе Польши трое местных жителей жестоко избили гражданина Украины и его девушку, потому что услышали в магазине украинский акцент. Об этом сообщила мама пострадавшей в социальных сетях, сопроводив пост фотографиями, передает украинское издание «Страна.ua».

На опубликованных кадрах видно, как двое накачанных мужчин выходят из зеленого автомобиля и подходят к украинцам, стоявшим у другой черной машины. Они начинают избивать иностранца, его девушка пытается остановить их, но те не реагируют.

После к ним подходит еще один мужчина, который тоже начинает пинать жертву, в том числе ногами. Один удар наносится по лицу девушки. При этом недалеко стоят две женщины, одна с собакой, другая с сигаретой. В конце драки девушка пострадавшего подходит к той, что курит, но та, по всей видимости, отказывается помочь.

В конце видео те мужчины, что избили украинца, сели в автомобиль и уехали. Украинцы остались в своей машине.

У обоих пострадавших подозревают сотрясение мозга, девушке врачи наложили швы на шею, пишет издание.

Ранее сообщалось, что в Польше мужчина сломал нос прохожему, приняв его за украинца.