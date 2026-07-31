Прокурор запросил для Лерчек условный срок

Для блогерши Лерчек запросили шесть лет условно и штраф в 1,2 млрд рублей

Прокурор запросил для блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) условный срок заключения. Об этом сообщает РИА Новости.

Лерчек попросили приговорить к шести годам лишения свободы условно и штрафу в 1,2 млрд рублей.

Предполагается, что сегодня на заседании сторона защиты представит свои доказательства, после этого пройдут прения сторон по делу о незаконном выводе за рубеж более 250 миллионов рублей. С последним словом выступит подсудимая, и после этого суд удалится для вынесения приговора.

28 июля прокуратура попросила заменить Лерчек запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург.

До этого уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни — женщина лечится от рака желудка. Лерчек грозит до пяти лет колонии за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Ранее Лерчек не признала вину в деле о незаконном выводе денег за рубеж.