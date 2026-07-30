Суд об ужесточении меры пресечения для Лерчек закрыли

Дело блогерши Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) об ужесточении ей меры пресечения пройдет в закрытом режиме. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд решили закрыть, потому что на заседании будут рассматриваться сведения о состоянии здоровья Лерчек.

На закрытии процесса также настаивали адвокаты Лерчек. Ходатайство защиты поддержало гособвинение.

На заседании суд должен решить вопрос, отправлять ли блогершу под домашний арест.

Уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит до пяти лет колонии за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Накануне прокуратура попросила Лерчек запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург.

В соответствующих документах говорится, что блогер нарушила установленные обязанности, купив билет 7 мая из Москвы, а 10 мая — обратный. Прокуратура сослалась на данные НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина, что по состоянию здоровья и при соблюдении рекомендаций врачей Чекалина, лечащаяся от рака, может участвовать в судебных заседаниях.

Ранее Гагаринский суд Москвы возобновил уголовное дело против Лерчек.