Лерчек хотят поместить под домашний арест из-за покупки билетов в Петербург

Прокуратура попросила заменить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург, передает РИА Новости со ссылкой на документы.

Там говорится, что блогер нарушила установленные обязанности, купив билет 7 мая из Москвы, а 10 мая — обратный. Прокуратура сослалась на данные НМИЦ (Национального медицинского исследовательского центра) онкологии им Н.Н. Блохина, что по состоянию здоровья и при соблюдении рекомендаций врачей Чекалина, лечащаяся от рака, может участвовать в судебных заседаниях.

В ведомстве отметили, что запрет определенных действий не мешает блогеру скрыться от правосудия, не исключает возможности помешать производству по делу и не гарантирует присутствие в суде.

На прошлой неделе Гагаринский суд Москвы возобновил уголовное дело против Лерчек. Прокуратура обратила внимание и на видео, на котором блогер танцует на яхте. До этого дело было приостановлено из-за тяжелого заболевания Чекалиной.

Ранее Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии и пожаловалась на боли.