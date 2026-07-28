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Общество

Лерчек хотят поместить под домашний арест из-за покупки билетов в Петербург

РИА Новости: прокуратура хочет поместить Чекалину под домашний арест
Михаил Воскресенский/РИА Новости

Прокуратура попросила заменить блогеру Валерии Чекалиной (Лерчек) запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург, передает РИА Новости со ссылкой на документы.

Там говорится, что блогер нарушила установленные обязанности, купив билет 7 мая из Москвы, а 10 мая — обратный. Прокуратура сослалась на данные НМИЦ (Национального медицинского исследовательского центра) онкологии им Н.Н. Блохина, что по состоянию здоровья и при соблюдении рекомендаций врачей Чекалина, лечащаяся от рака, может участвовать в судебных заседаниях.

В ведомстве отметили, что запрет определенных действий не мешает блогеру скрыться от правосудия, не исключает возможности помешать производству по делу и не гарантирует присутствие в суде.

На прошлой неделе Гагаринский суд Москвы возобновил уголовное дело против Лерчек. Прокуратура обратила внимание и на видео, на котором блогер танцует на яхте. До этого дело было приостановлено из-за тяжелого заболевания Чекалиной.

Ранее Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии и пожаловалась на боли.

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