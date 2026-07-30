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Лерчек не признала вину в деле о незаконном выводе денег за рубеж

Блогерша Лерчек в суде не признала вину в незаконном выводе средств
Кадр видео: NadinStrelets/YouTube

Блогерша Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина) не признала вину в деле о незаконном выводе средств за рубеж. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников процесса.

«Она никогда вину не признавала», — сказал собеседник агентства.

Дело об ужесточении Чекалиной меры пресечения рассматривают в Гагаринском суде Москвы 30 июля.

Уголовное дело Валерии Чекалиной было приостановлено из-за ее болезни. Лерчек грозит до пяти лет колонии за вывод денег, заработанных на фитнес-марафонах, через Дубай. Ее экс-супруг, Артем Чекалин, был приговорен к 7 годам колонии общего режима в апреле.

Накануне прокуратура попросила Лерчек запрет определенных действий на домашний арест из-за покупки билетов в Петербург.

В соответствующих документах говорится, что блогер нарушила установленные обязанности, купив билет 7 мая из Москвы, а 10 мая — обратный. Прокуратура сослалась на данные НМИЦ онкологии им Н.Н. Блохина, что по состоянию здоровья и при соблюдении рекомендаций врачей Чекалина, лечащаяся от рака, может участвовать в судебных заседаниях.

Ранее суд закрыл заседание по делу об ужесточении меры пресечения для Лерчек.

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