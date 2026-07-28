К Москве и области ночью летели почти 400 беспилотников

Собянин: более 390 дронов летели к Московскому региону за ночь

Украинские военные в период с 20:30 мск 27 июля до 6:30 мск 28 июля выпустили почти четыре сотни дронов в сторону Москвы и области. Об этом в своем канале в мессенджере «Макс» написал мэр российской столицы Сергей Собянин.

«В направлении Московского региона летело более 390 беспилотников», — говорится в заявлении.

По словам градоначальника, 81 дрон был уничтожен непосредственно на подлете к Москве. Однако большую часть летательных аппаратов обезвредили на дальних подступах.

На фоне атаки беспилотников три московских аэропорта — Внуково, Домодедово и Жуковский — временно изменили режим работы. Они принимали и отправляли самолеты по согласованию с компетентными органами. К текущему моменту обслуживание рейсов в штатном режиме возобновили Домодедово и Внуково.

В ночь на 28 июля украинский дрон влетел в многоэтажный жилой дом в подмосковном Чехове. На территории деревни Валуево из-за налета беспилотников загорелся частный дом, а в селе Дубна оказался поврежден дачный дом. Информация о пострадавших не поступала. На места происшествий выезжали специалисты оперативных и экстренных служб.

Ранее в министерстве обороны РФ рассказали о ситуации с защитой страны от украинских дронов.