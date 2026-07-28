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Армия

Губернатор рассказал о последствиях налета украинских дронов на Подмосковье

Воробьев: украинский БПЛА попал в многоквартирный дом в подмосковном Чехове
РИА Новости

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) врезался в многоквартирный дом в Чехове в Московской области. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Андрей Воробьев.

По его словам, инцидент произошел на улице Земской.

«На месте работают все экстренные и оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется», — говорится в заявлении.

В том же городе при падении другого дрона загорелись шины, находившиеся на открытой площадке. Сейчас огнеборцы работают над ликвидацией пожара.

Кроме того, пламя охватило частный дом на территории садового некоммерческого товарищества (СНТ) «Дубрава» в деревне Ваулово. В момент атаки в здании никого не было, прибывшие на место пожарные уже локализовали возгорание.

Повреждения получил и один дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. Там также никто не пострадал.

Как рассказал Воробьев, всего над Подмосковьем сбили несколько десятков БПЛА. Их ликвидировали в Коломне, Домодедово, Раменском и Подольске.

Утром 28 июля мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в период с 20:30 до 6:30 мск к столичному региону летели более 390 украинских беспилотников. Большую часть воздушных целей уничтожили на дальних подступах. Непосредственно на подлете к городу сбили 81 дрон.

Ранее российский министр рассказал о мерах защиты предприятий от налетов БПЛА.

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