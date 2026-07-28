На подлете к Москве сбили беспилотники

Собянин сообщил о ликвидации уже 22 дронов, летевших на Москву

Еще 10 БПЛА попытались атаковать столицу и были ликвидированы силами ПВО (противовоздушной обороны), написал на канале в мессенджере «Макс» мэр города Сергей Собянин.

Он добавил, что на место падения обломков дронов прибыли работники экстренных служб. Прошлый налет на Москву был зафиксирован около 4:38. Таким образом, общее количество беспилотников, пытавшихся этой ночью атаковать столицу, достигло 22.

До этого столичные аэропорты Домодедово и Внуково ограничили полеты: их начали выполнять по согласованию с соответствующими органами. Меры были приняты из соображений безопасности.

Во Внуково ограничения действуют с 23:42, а в Домодедово — с 3:43. Актуальное расписание рейсов можно проверить на онлайн-табло воздушных гаваней.

Ранее россиян призвали молиться во время атак беспилотников.