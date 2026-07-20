В Подмосковье увеличилось количество пострадавших после атаки украинских БПЛА

Хрусталева: шесть пострадавших в результате атаки БПЛА госпитализированы

Шестеро человек с травмами различной степени тяжести госпитализированы в Домодедовскую больницу в результате атаки украинских беспилотников по московскому региону. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава округа Домодедово Евгения Хрусталева.

Чиновник подчеркнула, что всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. По словам Хрусталевой, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, врачи борются за его жизнь.

Утром 20 июля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в направлении столичного региона ночью летело более 400 украинских беспилотников.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали два человека.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту теракта после атаки дронов в московском регионе.

В Минобороны России сообщили, что в ночь на 20 июля силы ПВО ликвидировали 381 украинский беспилотник самолетного типа над российскими регионами, в том числе над московским регионом.

Ранее в МИД пообещали «отдельный» ответ за атаку украинских беспилотников на Москву.