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Общество

Появились подробности о роковом восхождении на Эльбрус иностранными альпинистами

РЕН ТВ: застрявшие на Эльбрусе альпинисты поднимались на гору без гида
«Газета.Ru»

Группа иностранных альпинистов, совершавшая восхождение на Эльбрус, самостоятельно поднималась на гору без гида, самостоятельно. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

По информации телеканала, среди выживших двое боснийских туристов. Всего в группе было семеро.

Один из альпинистов спустился с горы и позвал помощь. Второму оказали помощь специалисты. Сейчас оба находятся в больнице. Незадолго до того появилась информация, что для двоих альпинистов восхождение стало фатальным. Все началось с того, что двум туристам стало плохо.

До этого сообщалось, что поисково-спасательные работы начались на горе Эльбрус после того, как группа альпинистов подала сигнал о помощи. На помощь к туристам выдвинулись спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС.

Ранее спасатели эвакуировали с Эльбруса мужчину и его погибшего сына.

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