На Эльбрусе сорвались альпинисты. Одним из них оказался 11-летний ребенок

На восточном склоне Эльбруса произошла трагедия: во время спуска сорвались отец и его 11-летний сын. Мальчик погиб, мужчина выжил и получил тяжелые травмы. О том, как произошел несчастный случай и что известно о семье альпинистов, — в материале «Газеты.Ru».

На восточном склоне Эльбруса во время спуска с вершины произошел несчастный случай. Утром 19 июля спасателям поступило сообщение о том, что с высоты около 4200 метров сорвалась связка из двух альпинистов.

По данным следственного управления СК по Кабардино-Балкарии, один альпинист погиб на месте, второй получил тяжелые травмы. По факту происшествия проводится доследственная проверка.

По информации Telegram-каналов Baza и Mash, в связке находились 40-летний Роман и его 11-летний сын Платон . Семья ранее переехала из Донецка в поселок Рыздвяный Ставропольского края.

Год назад отец и сын уже пытались подняться на Эльбрус. Тогда они не дошли до вершины около 300 метров из-за горной болезни у ребенка. Во время первого восхождения они развернули на станции «Гарабаши» флаг школы, в которой учился Платон.

Оборвалась страховочная веревка

По данным СМИ, в этот раз альпинисты поднимались по маршруту через ущелья Ирик и Ирикчат и перевал Ирикчат. Несчастный случай произошел во время спуска с восточной вершины.

По данным Telegram-канала Baza, в районе Ачкерьякольского лавового потока оборвалась страховочная веревка, соединявшая альпинистов. После этого они сорвались со склона.

11-летний мальчик погиб. Его отец получил множественные травмы, в том числе переломы ребер, травмы грудной клетки и переломы обеих коленных чашечек. Несмотря на полученные повреждения, мужчина смог сообщить спасателям свои координаты .

К месту происшествия направили вертолет и пешую группу из 12 спасателей. В операции участвуют сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и отряда «Лидер». Работы осложняют сложный рельеф и погодные условия.

Несколько трагедий за две недели

С начала июля на Эльбрусе произошло уже несколько смертельных происшествий с альпинистами.

Во время восхождения на гору 6 июля сорвался альпинист из Санкт-Петербурга, мужчина упал с высоты около 5,1 тысячи метров . От полученных травм альпинист погиб, сообщили в МЧС.

На следующий день, 7 июля, спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС эвакуировали тело погибшего на поляну Азау — к нижней станции горнолыжного курорта «Эльбрус». В ведомстве сообщили, что мужчина 1991 года рождения не зарегистрировал маршрут в МЧС перед восхождением.

Еще одна трагедия произошла 11 июля. Во время спуска с Эльбруса помощь потребовала незарегистрированная группа из четырех альпинистов. Один из участников восхождения — 48-летний гражданин Малайзии — скончался на высоте около 4900 метров.

Сотрудники МЧС эвакуировали тело погибшего на поляну Азау и передали его следственно-оперативной группе. В спасательной операции были задействованы четыре сотрудника МЧС.