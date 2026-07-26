Еще один турист погиб при восхождении на Эльбрус

SHOT: на Эльбрусе замерз насмерть еще один альпинист

Еще один альпинист погиб от переохлаждения при восхождении на Эльбрус. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

По данным Telegram-канала, двое туристов подали сигнал бедствия на отметке 5 300 метров. К моменту прибытия спасателей один из них уже не подавал признаков жизни.

«Он умер от переохлаждения», — говорится в публикации.

Уточняется, что второго участника группы удалось вывезти в безопасное место. Альпинисты, по данным SHOT, были родом из Ставропольского края и Тульской области.

Накануне на Эльбрусе произошла трагедия с группой иностранных альпинистов. По данным Следственного комитета, 25 июля семеро граждан Боснии и Герцеговины совершали восхождение на гору без гида. Один из участников спустился и сообщил, что на высоте около 5 100 метров двум альпинистам стало плохо. По имеющейся информации, они погибли. Спасатели продолжают поиски еще четырех участников группы.

Ранее на Эльбрусе группа альпинистов подала сигнал о помощи.