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Общество

Эксперт объяснила потерю интереса российских туристов к Шенгену

Эксперт Домостроева: россияне реже рассматривают Европу как вариант для отпуска
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Российские туристы начали массово отказываться от путешествий в Европу. При этом дефицит записей на подачу документов для шенгенских виз летом только закрепил этот тренд. Об этом газете «Известия» сообщила руководитель отдела по связям с общественностью ООО «Интурист» Дарья Домостроева.

Специалист подчеркнула, что из-за критической нехватки свободных лотов и затянувшихся сроков рассмотрения документов для поездок в страны Шенгенской зоны россияне перестают рассматривать Европу в качестве варианта для отпуска. Теперь основной турпоток направлен в сторону стран Азии и Африки.

«Россияне массово отказываются от посещения Скандинавии, Испании, Франции, Италии, Великобритании и Кипра. На смену им приходят направления с лояльной визовой политикой и прямым авиасообщением: Китай, Вьетнам, Таиланд, Мальдивы, Марокко и Занзибар, которые уже уверенно вошли в топ-10 самых популярных у россиян стран», — объяснила эксперт.

Она также подчеркнула, что внутренний туризм вряд ли станет запасным планом туристов и не выиграет визовых ограничений в Европе, поскольку эти сегменты не воспринимаются как взаимозаменяемые. По мнению Домостроевой, в ближайшие несколько лет именно Азия и Африка могут оказаться главными бенефициарами турпотока, который отказался от путешествий в европейские страны.

Директор по продажам компании «Круиз-Трэвел» Сергей Самохвалов до этого говорил, что одними из наиболее популярных зарубежных направлений, где российские туристы могут бюджетно отдохнуть, стали Беларусь и Абхазия. Эксперт подчеркнул, что сутки пребывания в этих странах обойдется семье примерно в 5-7 тысяч рублей.

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