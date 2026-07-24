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Политика

Страны Восточной Европы пожаловались на спад турпотока из-за «российской угрозы»

Politico: семь стран Европы пожаловались ЕК на спад турпотока из-за угрозы РФ
Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Латвия, Болгария, Эстония, Литва, Польша, Румыния и Словакия пожаловались Еврокомиссии (ЕК) на резкое снижение туристического потока в приграничных регионах из-за постоянных заявлений политиков о «российской угрозе». Об этом сообщает Politico со ссылкой на письмо министров этих стран.

В документе говорится, что геополитическая обстановка и опасения людей по поводу безопасности на фоне конфликта вокруг Украины негативно сказались на туристической отрасли.

«Туристические потоки значительно сократились в большинстве этих регионов», — отмечается в письме.

Министры призвали ЕК принять дополнительные меры поддержки экономики приграничных территорий, заявив, что местный туристический бизнес испытывает серьезные трудности.

При этом издание отмечает, что из-за рекордной жары в южной Европе часть путешественников стала чаще выбирать страны Балтии и Северной Европы в качестве альтернативы традиционным средиземноморским курортам.

До ухудшения отношений между Россией и Евросоюзом ряд стран Восточной Европы, включая государства Балтии и Болгарию, пользовались популярностью у российских туристов. После начала конфликта на Украине многие из них практически прекратили выдачу туристических виз гражданам России или существенно ограничили въезд, что также привело к сокращению турпотока.

В прошлом году сообщалось, что отсутствие туристов из России нанесло серьезный удар по туристической отрасли Латвии, Литвы и Эстонии — экономики этих стран могли потерять от 3 до 5% ВВП из-за снижения доходов в этой сфере.

Ранее сообщалось, что в ЕС рассматривают идею полного запрета на выдачу шенгенских виз для россиян.

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