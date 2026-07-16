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Общество

В Евросоюзе запретили продажу туров в Россию

Юрист Геррейру: Евросоюз запретил продавать туристические поездки в Россию
Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Евросоюзе (ЕС) запретили продажу туристических поездок в Россию, а также продвижение страны как направления для туризма. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил португальский аналитик и юрист Алешандри Геррейру.

«Всем туроператорам и всем сайтам, связанным с турагентствами, запрещено не только предлагать коммерческие услуги, но и продвигать Россию как туристическое направление среди граждан в ЕС», — пояснил собеседник агентства.

По словам Геррейру, под запрет попали даже плакаты, рекламирующие туры в Россию, поэтому тем европейцам, которые все же решили посетить РФ, приходится самостоятельно организовывать путешествие.

В конце июня стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) обсуждает возможность полностью запретить выдачу виз российским туристам. Такое предложение рассматривается в координации с государствами — членами Евросоюза.

Пока неизвестно, в какие конкретные сроки возможно введение запрета. Мало того, вообще непонятно, удастся ли добиться консенсуса по этому вопросу.

Ранее в Германии призвали не выдавать «шенген» россиянам.

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