Незарегистрированные туристы запросили помощь после смерти альпиниста на Эльбрусе

МЧС: с Эльбруса эвакуировали тело альпиниста из Малайзии, умершего при спуске

На горе Эльбрус группа из четырех незарегистрированных альпинистов попросила спасателей о помощи при спуске. Об этом сообщает на канале в «Максе» МЧС Кабардино-Балкарии.

В ведомстве рассказали, что на высоте 4,9 тыс. м скончался участвовавший в восхождении альпинист из Малайзии. В 14:40 спасатели доставили его тело на поляну Азау и передали следователям. В эвакуации участвовали четверо сотрудников МЧС.

Прошлым летом туристов спасли из водной ловушки на Кубани. Около города Горячий Ключ незарегистрированная туристическая группа оказалась отрезана водой. Одна женщина сломала ногу. Спасатели на тяжелой высокопроходимой технике эвакуировали 17 человек в безопасное место.

Эльбрус — самая высокая горная вершина (5 642 метра) России и Европы, если проводить границу между Европой и Азией по Главному Кавказскому хребту или южнее. Гора включена в список высочайших вершин частей света «Семь вершин». Ее пытаются покорить тысячи альпинистов.

Ранее на канатной дороге в Нижнем Новгороде кабинки с людьми зависли в воздухе.