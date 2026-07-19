112: два альпиниста сорвались при восхождении на Эльбрус, один не выжил

Два альпиниста сорвались при восхождении на Эльбрус, один получил несовместимые с жизнью травмы. Об этом пишет Telegram-канал 112.

«Туристы поднимались на восточную вершину высотой 4200 м. В настоящее время пострадавшему требуется эвакуация», — сказано в посте.

Как пишет Telegram-канал Mash, выживший смог вызвать помощь, сейчас на место готовится вылетать эвакуационный вертолет.

До этого в Гималаях гид сбежал от российского альпиниста, потому что тот медленно спускался. В результате турист лишился всех пальцев на руке из-за обморожения. По словам пострадавшего, его бросили на высоте 7,9 тыс. метров. В итоге альпиинст Константин спустился самостоятельно и две недели провел в больнице, где ему ампутировали все пальцы левой руки. Он обратился в суд. Руководство компании-организатора Makalu Adventure отвергает все обвинения. Там считают, что якобы турист сам отказался спускаться вместе с гидом, а шерпы не могли ему помочь из-за непогоды. Разбирательство продолжается.

Ранее альпинист сорвался в ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарии.