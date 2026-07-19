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Общество

Стали известны подробности инцидента с альпинистами на Эльбрусе

МЧС: на место, где двое сорвались на Эльбрусе, выдвинулись 12 спасателей
Dizzy_Studio/Shutterstock

На место, где при восхождении на Эльбрус, сорвались два человека, один из которых в результате не выжил, выдвинулись 12 спасателей. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на МЧС России.

«По предварительным данным, на Эльбрусе сорвались два альпиниста на высоте около 4200-4600 метров», — сказали в ведомстве.

На место происшествия направляются специалисты Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

Как уточняет Telegram-канал Baza, трагедия произошла с отцом и сыном.

«Их маршрут проходил через ущелья рек Ирик и Ирикчат, а также через перевал Ирикчат. После срыва альпинистов спустило вниз около километра», — говорится в посте.

По информации канала, не выжил сын.

О случившемся сообщалось в воскресенье, 19 июля. Как выяснили СМИ, пострадавший смог вызвать помощь, сейчас на место готовится вылетать эвакуационный вертолет.

Ранее альпинист сорвался в ущелье Адыл-Су в Кабардино-Балкарии.

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