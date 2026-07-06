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Общество

Альпинист сорвался при восхождении на Эльбрус

РЕН ТВ: в Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус сорвался альпинист
«Газета.Ru»

При восхождении на Эльбрус в Кабардино-Балкарии альпинист сорвался с высоты около 5,1 тысячи метров. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации журналистов, альпинист получил травмы, несовместимые с жизнью. Подробности произошедшего устанавливаются.

Республиканское управление МЧС России сообщило в канале в мессенджере «Макс», что альпинист сорвался с высоты около 5,5 тысячи метров. Данных о его регистрации и личности нет, уточнили в ведомстве.

«В настоящее время в связи с профилактическими работами канатные дороги отключены. Планируется выезд спасателей МЧС России для эвакуации», — говорится в сообщении.

В июне итальянские спасатели эвакуировали с одной из вершин Монблана, именуемой Зуб Гиганта, двух польских альпинистов, в одного из которых ударила молния. Их доставили в ближайший населенный пункт с помощью канатной дороги — вертолет использовать не смогли из-за сложных погодных условий.

Ранее йеменский экстремал упал в кипящий кратер вулкана на глазах у зрителей.

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