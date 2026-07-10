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Общество

В Таганроге после атаки беспилотников ввели локальный режим ЧС

Слюсарь: на пострадавших от атаки БПЛА территориях Таганрога ввели режим ЧС
Сергей Пивоваров/РИА Новости

Локальный режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Таганроге в границах территорий, пострадавших при атаке украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

Губернатор рассказал, что в правительстве прошло оперативное совещание по ликвидации последствий ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В Таганрог, Азов и Азовский район в связи с возгораниями были стянуты все силы и средства экстренных служб. Перед ними поставили задачу локализовать пожары и предотвратить дальнейшее распространение огня.

«Основная нагрузка в ходе локализации возгораний ложится сейчас на МЧС. Собственникам объектов, пострадавших от налетов БПЛА, поручено оказывать максимальное содействие работе экстренных служб», — отметил Слюсарь.

По его словам, в Таганроге пришлось эвакуировать жителей домов, попавших в зону ЧС. В пунктах временного размещения в данный момент находятся семь детей и 37 взрослых.

БПЛА атаковали Ростовскую область ночью и утром 10 июля. Информация о пострадавших не поступала. В Таганроге в результате ударов оказался поврежден частный дом, также загорелась крыша одного из административных зданий. Более того, пожар произошел на территории Морского порта. В Азове пламя охватило два объекта хранения нефтепродуктов, а в селе Кагальник в Азовском районе — одно административное здание.

Ранее в Краснодарском крае потушили пожар на заводе, начавшийся в результате атаки беспилотников.

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