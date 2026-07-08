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Политика

В Кремле осудили удары по танкерам в Каспийском море

Песков назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением терроризма Украины
Михаил Терещенко/POOL/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга назвал удары по танкерам в Каспийском море проявлением террористической деятельности Украины.

«Это именно проявление террористической деятельности киевского режима в отношении международной энергетической инфраструктуры», — сказал представитель Кремля.

Песков заявил, что реакцией России на удары по танкерам в является продолжение специальной военной операции на Украине.

Утром 8 июля украинские беспилотники атаковали в Таганрогском заливе два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. В результате налета суда получили повреждения

По словам главы региона Юрия Слюсаря, в результате атаки легкие ранения получили два человека. Одному пострадавшему медицинскую помощь оказали на месте, второго доставили в больницу, где врачи оказали ему необходимую помощь. После осмотра оба отказались от госпитализации. Кроме того, с одного из поврежденных судов пришлось эвакуировать экипаж.

Ростовский губернатор уточнил, что оба танкера были пустыми, поэтому разлива нефтепродуктов удалось избежать.

Ранее Украина атаковала российский газопровод в Турцию.

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