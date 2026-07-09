ВСУ совершили новую атаку дронов на танкеры в Таганрогском заливе

Беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь атаковали два танкера, расположенных в Таганрогском заливе. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в мессенджере «Макс».

«В Таганрогском заливе БПЛА вновь атакованы два танкера, они получили механические повреждения», — говорится публикации.

По последней информации, экипажи танкеров эвакуированы, пострадавших нет. Из-за попадания БПЛА произошло возгорание, на одном из судов оно полностью ликвидировано, а на втором процесс продолжается.

Всего, по словам Слюсаря, в ходе атаки на Ростовскую область было уничтожено свыше двух десятков беспилотников. Падение одного из обломков БПЛА привело к возгоранию камыша в карьере вдали от населенного пункта в Азовском районе. На месте работают специалисты противопожарной службы. Кроме того, украинские беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге и Гукове, а также в Азовском, Неклиновском и Чертковском районах.

Утром 8 июля украинские беспилотники атаковали в Таганрогском заливе два танкера, следовавшие в Ростов-на-Дону. В результате налета суда получили повреждения. В Кремле назвали удары по танкерам проявлением террористической деятельности Украины.

Ранее российские войска нанесли удары по нефтебазе в Запорожской области.