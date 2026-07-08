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Бизнес

Путин поддержал идею организации сети малых НПЗ в России

Путин поддержал идею создания малых НПЗ на фоне ситуации с топливом
Михаил Климентьев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин поддержал идею создания сети малых нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Трансляцию совещания с членами правительства ведет сайт Кремля.

Президент поддержал инициативу губернатора Забайкальского края Александра Осипова по созданию сети мини-НПЗ в России, отметив, что распределенная сеть малых заводов будет более устойчивой к ударам и позволит привлечь малый и средний бизнес для увеличения предложения на внутреннем рынке топлива.

«Привлечение малого и среднего бизнеса в этой сфере тоже востребовано и тоже поощряется. Будем в этом отношении работать еще интенсивнее», — сказал Путин.

4 июля Путин подписал закон, направленный на стабилизацию ситуации с топливом на российском рынке и поддержку отечественных нефтеперерабатывающих предприятий. Документом допускается смешение прямогонного бензина с иными компонентами для производства высокооктанового автомобильного бензина.

Ранее стало известно, какие в России придумали средства для защиты НПЗ от дронов.

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