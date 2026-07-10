В правительстве объяснили запрет на экспорт бензина из России

Запрет экспорта бензина и дизеля из России необходим для стабилизации ситуации с топливом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

»... сейчас временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок», — подчеркнул он.

Новак подтвердил, что в настоящее время в России наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя из-за «прилетов» по ним.

8 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное ситуации с обеспечением регионов топливом. Глава государства поддержал расширение участия малого и среднего бизнеса в нефтепереработке, призвал крупные компании активнее работать с независимыми АЗС и поручил ускорить принятие решений по обеспечению топливом Крыма.

Во время совещания вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начинает импортировать нефтепродукты, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы. Кроме того, власти планируют наращивать дополнительные объемы производства топлива за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Ранее биржевые продажи бензина в России рухнули до исторического минимума.