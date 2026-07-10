Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Бизнес

В правительстве объяснили запрет на экспорт бензина из России

Новак: в России наблюдается дефицит топлива из-за прилетов по НПЗ
Кирилл Зыков/РИА Новости

Запрет экспорта бензина и дизеля из России необходим для стабилизации ситуации с топливом. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, его цитирует РИА Новости.

»... сейчас временно запретили экспорт бензина и дизельного топлива, чтобы обеспечить прежде всего внутренний рынок», — подчеркнул он.

Новак подтвердил, что в настоящее время в России наблюдается дефицит топлива, так как нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) частично выходят из строя из-за «прилетов» по ним.

8 июля президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства, посвященное ситуации с обеспечением регионов топливом. Глава государства поддержал расширение участия малого и среднего бизнеса в нефтепереработке, призвал крупные компании активнее работать с независимыми АЗС и поручил ускорить принятие решений по обеспечению топливом Крыма.

Во время совещания вице-премьер Александр Новак заявил, что Россия начинает импортировать нефтепродукты, для этого проработана возможность предоставления скидок на железнодорожные тарифы. Кроме того, власти планируют наращивать дополнительные объемы производства топлива за счет нефтепродуктов более низкого экологического класса.

Ранее биржевые продажи бензина в России рухнули до исторического минимума.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!