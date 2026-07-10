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Политика

В Кремле ответили на вопрос о влиянии США на украинские удары по НПЗ

Песков переадресовал в США вопрос об ударах ВСУ по российской инфраструктуре
Maxim Shemetov/Reuters

Только в Вашингтоне могут сказать, готова ли американская администрация усилить давление на Киев, чтобы вынудить его прекратить нанесение ударов по объектам инфраструктуры России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Этот вопрос нужно адресовать Белому дому: готова ли американская сторона оказывать давление на киевский режим», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Накануне госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон обсуждает с Киевом нанесение ударов вглубь территории России. По его словам, Москва должна осознать сложность защиты от подобных атак, и это «позволит создать условия для переговоров» об урегулировании конфликта.

Американский президент одобрил удары ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам, пояснив, что эта эскалация «может помочь положить конец» вооруженному противостоянию России и Украины.

При этом глава украинского МИД Андрей Сибига заявил, что Киев уже не нуждается в разрешении Запада на нанесение ударов вглубь России, поскольку использует для этого собственное вооружение.

Ранее на Западе рассказали, как удары Украины повлияли на позицию России.

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