НПЗ загорелся в Краснодарском крае при атаке беспилотников

Пожар произошел на территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Краснодарском крае в результате падения обломков беспилотника. Об этом сообщил оперштаб российского субъекта в Тelegram-канале.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Фрагменты дрона также упали по нескольким адресам в станице Северской. В одном случае во дворе частного дома, во втором — на территории одного из предприятий. Пострадавших нет.

Во всех случаях на местах работают оперативные и специальные службы, добавил оперштаб.

Предыдущее масштабное возгорание на нефтеперерабатывающем заводе произошло в ночь на 2 июня в результате атаки БПЛА. Открытый огонь тогда удалось ликвидировать силами 159 человек и 47 единиц техники.

6 июля в Ярославской области отразили крупнейшую атаку Вооруженных сил Украины на нефтеперерабатывающий завод.

Ранее аналитик рассказал, как можно защитить НПЗ от дронов.