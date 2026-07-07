Россиянку, освобожденную из мошеннического кол-центра в Мьянме, отправят в Россию

Россиянка, которую освободили из мошеннического кол-центра в Мьянме, передана сотрудникам российского посольства в Таиланде для возвращения на родину. Об этом сообщили РИА Новости в дипмиссии РФ в Мьянме.

«Гражданка Российской Федерации, освобожденная 6 июня из мошеннического кол-центра на территории Мьянмы, сегодня была передана сотрудникам посольства России в Таиланде для оказания последующей помощи в обеспечении ее безопасного вылета на родину», — говорится в сообщении.

Москва и Нейпьидо продолжают укреплять сотрудничество в области борьбы с преступностью и координации усилий по вызволению граждан РФ, пострадавших от действий мошенников, добавили в посольстве.

Россиянку освободили из рабства 6 июня. В посольстве РФ в Янгоне сообщали, что женщина попала в кол-центр в апреле по приглашению о трудоустройстве за рубежом. Она самостоятельно прибыла в Янгон из Таиланда, после чего ее доставили в район города Мьявади где принуждали к участию в мошеннической деятельности под угрозой физического насилия. В начале июня россиянке удалось связаться с дипломатами и попросить о помощи.

Ранее москвич решил заработать на учебу невесте и попал в рабство в Мьянме.