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Общество

Россиянин, который мог находиться в рабстве в Мьянме, вылетел в Москву

РИАН: гражданин РФ, считавшийся пропавшим в Таиланде, вылетел в Москву
Dark_Side/Shutterstock/FOTODOM

Россиянина, который пропал во время поездки в Таиланд, нашли. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Бюро иммиграционной полиции Таиланда.

По данным агентства, он вылетел самолетом в Москву из аэропорта Пхукета. Как его обнаружили и в каком состоянии он находится, не уточняется.

Молодой человек из Москвы пропал некоторое время назад, но 21 июня отправил своей возлюбленной сообщение. В нем он заявил, что не знает, где находится, а также что ему дают запрещенные вещества.

Семья полагала, что молодой человек находится в рабстве. Ранее он нашел «хорошую работу в Юго-Восточной Азии» и отправился туда.

Как сообщал Mash, мужчина, который недавно выпустился из университета, планировал накопить деньги на учебу своей возлюбленной, которой недавно сделал предложение.

В какой-то момент он попросил у родителей деньги на одежду и пропал. Выяснилось, что он потратил средства на билет до Пхукета.

Ранее женщину заперли в квартире и два года держали в рабстве.

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