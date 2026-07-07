«Тебя продали»: россиянка рассказала, как попала в скам-центр Мьянмы из-за возлюбленного

Туристка из РФ попала в рабство в Мьянме после знакомства в приложении

Путешествие в Мьянму с новым возлюбленным закончилось для россиянки рабством. Об этом сообщает РИА Новости.

Как рассказала сама пострадавшая, с молодым человеком из Китая она стала общаться в приложении для знакомств. Иностранец постепенно завоевывал доверие девушки и иногда задавал вопросы, проверяя ее знания о скам-центрах в Мьянме.

Позже они встретились и отправились в путешествие по Китаю. В какой-то момент мужчина сказал, что хотел бы показать возлюбленной храмы Мьянмы, и она согласилась.

В Янгоне ее встретил водитель, а не возлюбленный. Вскоре за ней приехал другой автомобиль, затем вместе с другими пассажирами она пересела на лодку. В результате она попала в закрытый комплекс.

Ее привели к другому китайцу в один из офисов. Девушка просила позвонить возлюбленному, так как произошла ошибка, но ей сказали, что теперь она работает в скам-центре.

«Я повторила, что это невозможно. Тогда он сказал: «Нет. С завтрашнего дня ты начинаешь работать. Тебя продали», – рассказала она.

Выяснилось, что фото, которые она отправляла новому знакомому, обработали с помощью нейросетей и опубликовали на сайтах знакомств, где позже пострадавшая должна была обманывать людей. За «привлечение» россиянки ее возлюбленный получил деньги.

Позже девушку удалось спасти и вернуть в Россию.

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