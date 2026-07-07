Вернувшаяся из рабства в Мьянме россиянка рассказала, сколько невольников было в центре

Туристка из РФ заявила, что в одном скам-центре Мьянмы находятся тысячи рабов

В скам-центрах Мьянмы могут находиться тысячи людей. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала девушка, которую обманом заманил туда новый знакомый.

По словам пострадавшей, она попала в Тайчанг Парк. В момент, когда она там находилась, туда переехали многие компании.

«Они арендуют помещения и живут прямо там. Это большой парк, который все еще активно развивается», – рассказала она.

Помимо рабочих пространств, на территории присутствуют массажные салоны, рестораны, бары и другие места, которые могут посещать «работники». При этом система устроена таким образом, чтобы удерживать внутри и денежные потоки, и людей.

Как полагает девушка, в парке находится «не менее пяти тысяч человек», которые попали туда с помощью мошеннических схем.

Россиянка попала в скам-центр после знакомства с китайцем на сайте. Во время путешествия с ней по Китаю он предложил посетить Мьянму. В стране ее встретили другие люди и повезли в один из парков. За «привлечение» новой работницы иностранец получил деньги.

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