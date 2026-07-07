В российских школах отменили домашние задания. Но не для всех классов

С 1 сентября 2026 года российские первоклассники будут учиться без домашних заданий. Соответствующее положение содержится в письме Минпросвещения РФ. Какие нормы по домашке остаются у учеников других классов, могут ли отменить домашние задания совсем и как на эту дискуссию повлияло развитие искусственного интеллекта — в материале «Газеты.Ru».

Обучение в первом классе будет проходить без домашних заданий, сообщает ТАСС со ссылкой на письмо министерства просвещения России. Изменения коснутся учеников, которые пойдут в школу уже в сентябре 2026 года.

Ранее действовавшие нормы предусматривали, что суммарное время выполнения домашних заданий в первом классе не должно превышать одного часа в день. При этом вводить домашние задания рекомендовалось постепенно, по мере адаптации детей к школьному обучению. Теперь этот пункт исключен, а в документе указано, что обучение в первом классе проводится без домашних заданий.

Нововведение коснется только учеников первых классов. Для остальных школьников лимиты по времени выполнения домашних заданий сохраняются.

Для учеников 2–3-х классов домашняя работа должна занимать не более 1,5 часа в день, для 4–5-х классов — не более двух часов, для 6–8-х классов — не более 2,5 часа, для 9–11-х классов — не более 3,5 часа.

Эти нормы были введены для того, чтобы ограничить суммарную нагрузку на школьников по всем предметам за день.

Отменят ли домашние задания для всех школьников

В августе 2025 года председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил обсудить отмену домашних заданий, обратив внимание на то, что российские школьники часто проводят за учебой по 8–10 часов в день .

Он также отмечал, что среди причин перегрузки школьников — сложные и объемные домашние задания, перегруженное расписание, большое количество предметов, внеурочная деятельность, шестидневная учебная неделя и обучение во вторую смену.

Кроме того, Володин отметил, что значительную часть домашних заданий школьники стали выполнять с помощью искусственного интеллекта и готовых сервисов с ответами. Это ставит вопрос о необходимости пересмотра самого подхода к домашней работе, пояснил председатель ГД.

В сентябре 2025 года депутаты от фракции «Новые люди» предложили отменить домашние задания в школах Новосибирской области в качестве эксперимента . Вместо привычной домашней работы они призвали внедрить новые творческие форматы.

Авторы инициативы связывали это предложение с тем, что школьники все чаще используют нейросети и готовые ответы, из-за чего традиционные домашние задания теряют эффективность. Депутаты предлагали провести эксперимент в отдельных школах региона, а затем оценить его результаты и при положительном эффекте распространить практику на другие субъекты РФ.

Министр просвещения Сергей Кравцов выступил против таких нововведений. Он заявил, что работа дома позволяет закреплять пройденный материал и является важной частью обучения.

«Домашнее задание — это основная часть учебного процесса, есть во всех странах», — подчеркнул Кравцов.

Глава Минпросвещения также отметил, что перегрузка у школьников возникала из-за отсутствия единых норм в школах, и учителя могли задавать слишком много домашних заданий или, наоборот, не задавать их вообще. В настоящее время в России уже введены единые требования к объему работ не только в школе, но и дома, подчеркнул Кравцов.

О необходимости изменить подход к домашним заданиям говорил и глава Рособрнадзора Анзор Музаев. В июне 2026 года он заявил, что из-за развития искусственного интеллекта задания должны становиться более практическими.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — сказал Музаев.

По его словам, это могут быть проекты, практические задания или другие форматы, которые заинтересуют ученика и будут мотивировать его к самостоятельной работе.